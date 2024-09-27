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Samsung презентувала Galaxy Tab S10 з діагоналями 12,4 та 14,6 дюймів

27 сентября 2024 г., 9:35
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Компанія Samsung Electronics представила Galaxy Tab S10+ та Galaxy Tab S10 Ultra – перші планшети Samsung із вбудованим штучним інтелектом. 
 
Пристрої обладнані 12,4-дюймовим та 14,6-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X відповідно. Як зазначає виробник, це ідеальне полотно для електронного пера S Pen, що постачається в комплекті з обома моделями. 
 
Продуктивність Galaxy Tab S10 Ultra підвищена на 18% завдяки збільшенню частоти процесора на 18%, графічного процесора – на 28%, а обчислювального процесора – на 14% порівняно з Galaxy Tab S9 Ultra.
 
Підкреслюється, що покращена обчислювальна потужність уможливлює швидшу та гнучкішу роботу штучного інтелекту, функції якого тепер доступні на клавіші Galaxy AI Key, яка з’явилась на клавіатурі-обкладинці Book Cover Keyboards. Найсучасніше програмне забезпечення підтримує такі оптимізовані функції, як-от Note Assist та Drawing Assist. 
 
Планшети серії Galaxy Tab S10 також можуть працювати як системи керування домашнім будинком, адже 3D Карта відображає візуальний огляд помешкання і всі підключені пристрої, щоб спростити управління пристроями в екосистемі SmartThings. 
 
Надійна система безпеки Samsung Knox гарантує конфіденційність й захист даних, а інноваційні матеріали підкреслюють прихильність Samsung до більш сталого майбутнього.
 
Планшети серії Galaxy Tab S10 пропонують безкомпромісну міцність із класом захисту IP684, додатково захищеним корпусом Armor Aluminum. 
 
Galaxy Tab S10 Ultra і Galaxy Tab S10+ будуть доступні для замовлення на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung з 11 жовтня за ціною від 59 999 грн.

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