IDC: на Apple і Samsung припадає близько 64% світового ринку вживаних смартфонів

27 сентября 2024 г., 11:45

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У минулому році на ринок було поставлено понад 195 мільйонів вживаних смартфонів, включаючи офіційно відновлені та вживані смартфони, що на 6,4% більше, ніж у 2022 році. Сумарна вартість цих пристроїв склала 72,9 млрд дол., що на 12,4% більше, ніж у попередньому році, згідно з даними IDC.

«Зростання вторинного ринку смартфонів продовжує випереджати ринок нових пристроїв, оскільки обсяг і якість вживаних і відновлених запасів по всіх каналах з часом покращується, - заявив Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень мобільних телефонів в IDC. - Нові гравці продовжують виходити на ринок у багатьох регіонах, прагнучи відхопити шматок цього пирога, оскільки продажі нових пристроїв повільно повертаються до допандемічного рівня».

Хоча вторинний ринок виглядає вражаюче в порівнянні з ринком нових пристроїв, який продовжує помірно відновлюватися, темпи зростання вживаних моделей сповільнилися за останні кілька років. Запаси залишаються критично важливим питанням, оскільки періодичність оновлення моделей у більшості розвинених країн продовжує збільшуватися, що призводить до дефіциту преміальних моделей на вторинному ринку. Програми trade-in продовжують стимулювати галузь, але вони становлять лише частину від загального обсягу вживаних пристроїв.

«Той факт, що всі вживані пристрої потребують переробки, причому деякі з них вимагають більшого втручання, ніж інші, змушує цей ринок схилятися до більш дорогих пристроїв і більш відомих брендів, - зазначає Діого Сантос (Diogo Santos), аналітик зі всесвітнього щоквартального відстеження вживаних пристроїв компанії IDC. - Apple і Samsung домінують у цій категорії, на них припадає близько 64% світового ринку вживаних смартфонів. Очікується, що в міру того, як ринок вживаних пристроїв розвиватиметься і ставатиме більш ефективним, інші бренди та дешевші моделі завоюють більшу частку».

Незважаючи на виклики, очікується, що ринок вживаних смартфонів досягне 257 мільйонів одиниць у 2028 році з п'ятирічним середньорічним темпом зростання (CAGR) на рівні 5,7%. Прогнозується, що вартість поставок також зростатиме на 5,5% в середньорічному обчисленні. Для порівняння, поточний прогноз IDC для ринку нових смартфонів становить 2,8% CAGR протягом 2023-2028 років.

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