Світовий ринок смартфонів зростає попри геополітичну напругу

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Попри високий рівень глобальної економічної невизначеності, торговельні війни між США та Китаєм і нестабільні настрої споживачів, світовий ринок смартфонів продемонстрував позитивну динаміку в першому кварталі 2025 року. Згідно з даними IDC, Counterpoint Research та Canalys, зростання було хоч і помірним, але стало ознакою стабілізації після складного минулого року.

IDC: прискорення поставок через загрозу мит

За даними IDC, у першому кварталі обсяги глобальних поставок смартфонів зросли на 1,5% у річному обчисленні, досягнувши 304,9 млн одиниць. Основним драйвером став випереджальний імпорт пристроїв до США на тлі побоювань нових мит на китайські товари.

«В умовах посиленої геополітичної напруги та загрози значного підвищення мит, виробники смартфонів прискорили графіки виробництва та доставки, особливо на ринок США», — зазначив Франсиско Херонімо (Francisco Jeronimo), віцепрезидент IDC з клієнтських пристроїв.

Райан Рейт (Ryan Reith), віцепрезидент IDC з глобального трекінгу пристроїв, додає: «Хоча нещодавнє тимчасове звільнення смартфонів від мит у США дало певне полегшення, залежність від китайського ланцюга постачання залишається високою, що ускладнює стратегічне планування».

Попри торговельні ризики, ринок США виріс на понад 5%, як зауважив Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), дослідник IDC: «Це зростання підтримувалося інтересом споживачів до нових моделей та побоюваннями щодо подорожчання. Тимчасове звільнення від мит на 90 днів може стимулювати додатковий попит у другому кварталі».

На глобальному рівні Samsung повернув собі лідерство завдяки успіху Galaxy S25 і нової лінійки A36/A56, що інтегрує AI за доступнішою ціною. Apple показала рекордний перший квартал за обсягами поставок, зростання Xiaomi, vivo та OPPO підтримували китайські урядові субсидії.

Counterpoint: Apple і vivo — єдині, хто наростив дохід

Аналітики Counterpoint Research відзначили, що глобальні доходи від продажів смартфонів зросли на 3% у річному обчисленні, причому Apple та vivo стали єдиними брендами з топ-5, які змогли наростити виручку.

Середня ціна продажу (ASP) сягнула $364, що є рекордом для першого кварталу.

«Зростання доходів забезпечили стратегічні зміни у виробництві та зростання використання AI у смартфонах», — пояснює Шілпі Джайн, старший аналітик Counterpoint.

Джеф Филдхек (Jeff Fieldhack), директор з досліджень, відзначив: «Попри 9% падіння середньої ціни iPhone, Apple зафіксувала 12% зростання поставок, зберігши дохід. Модель iPhone 16e виявилася влучним кроком».

Водночас Samsung, хоча й зберіг першість за обсягами, зазнав падіння доходів через зниження ASP на 7%. Серед інших гравців OPPO показав зростання ASP завдяки преміальному сегменту, а vivo закріпив позиції на ринках Індії.

Counterpoint прогнозує незначне падіння ринку до кінця 2025 року через макроекономічну невизначеність, митну політику та коливання споживчого попиту.

Canalys (Omdia): складна регіональна мозаїка

Згідно з дослідженням Canalys (Omdia), ринок смартфонів виріс лише на 0,2% у І кв. 2025, до 296,9 млн пристроїв. Це вже третій квартал поспіль зі сповільненням зростання.

«Завершення циклу оновлення пристроїв і обережне управління запасами сповільнили ринок», — зазначив Тобі Чжу (Toby Zhu), головний аналітик Canalys/Omdia.

Серед проблем — спад у Латинській Америці, Індії та Близькому Сході, що раніше демонстрували зростання.

«Європа втратила позиції через проблеми з флагманськими запасами і нову екодирективу ЄС», — додав Чжу.

Разом з тим, ринок Китаю стимулювався держсубсидіями, Африка зберігала позитивну динаміку, а Southeast Asia і LATAM почали відновлення у березні.

Ле Ксупн Чью (Le Xuan Chiew), менеджер з досліджень Canalys, коментує: «США показали 12% зростання - головно за рахунок Apple. Компанія активно створювала запаси напередодні потенційних мит, а виробництво в Індії почало заміщати Китай».

Прогноз Canalys передбачає волатильність на ринку США протягом наступних кварталів через зміну тарифної політики, падіння впевненості споживачів і скорочення доступних бюджетних моделей.

Висновки: нова епоха обережного зростання

Як демонструє І кв., глобальний ринок смартфонів вступає в нову фазу. Попри слабке зростання в обсягах, доходи зростають за рахунок преміумізації, інтеграції AI та гнучкої логістики.

Торговельна напруга між США та Китаєм, субсидії в Китаї, зміни в екологічному законодавстві ЄС і зростання виробництва в Індії — усе це формує нову геополітично-чутливу модель ринку.

Світовим гравцям доведеться маневрувати між цінами, витратами на локалізацію виробництва та стратегічними запасами, щоб залишатися конкурентоспроможними в умовах швидкоплинної економічної ситуації.

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