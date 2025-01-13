Himera Radios розширює функціональність радіостанції G1 PRO

13 января 2025 г., 10:25

Українська Himera Radios повідомила про успішні випробування нових рішень, які удосконалюють функціональність радіостанції G1 PRO.



Так компанія випустила:



B1 – розширювач мережі;

E1 – подовжувач інтернету;

R1 – ретранслятор з можливістю передачі радіозвʼязку мережею інтернет.



Серед її досягнень, які були продемонстровані на полігонах Сухопутних Військ ЗСУ, слід зазначити:

- засоби РЕБ не змогли подавити звʼязок, а за допомогою піднятого в небо дроном B1, звʼязок став навіть кращим;

- засоби РЕР не змогли повною мірою запеленгувати сигнал радіостанцій G1 PRO;

- рації працюють під час руху на броньованій техніці, та передають голос і дані.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS