Himera Radios розширює функціональність радіостанції G1 PRO

Українська Himera Radios повідомила про успішні випробування нових рішень, які удосконалюють функціональність радіостанції G1 PRO.
Так компанія випустила:
B1 – розширювач мережі;
E1 – подовжувач інтернету;
R1 – ретранслятор з можливістю передачі радіозвʼязку мережею інтернет.
Серед її досягнень, які були продемонстровані на полігонах Сухопутних Військ ЗСУ, слід зазначити:
- засоби РЕБ не змогли подавити звʼязок, а за допомогою піднятого в небо дроном B1, звʼязок став навіть кращим;
- засоби РЕР не змогли повною мірою запеленгувати сигнал радіостанцій G1 PRO;
- рації працюють під час руху на броньованій техніці, та передають голос і дані.
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