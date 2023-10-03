ASUS запропонує повну лінійку пристроїв Intel NUC

3 октября 2023 г., 16:35

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Компанія ASUS оголосила про підписання офіційної угоди з корпорацією Intel, яка знаменує завершення передачі лінійки продуктів Intel Next Unit of Computing (NUC). ASUS вже виробляє та продає лінійки пристроїв Intel NUC із процесорами 10–13-го поколінь, а також розроблятиме майбутні системи NUC.



Рішення Intel NUC — це пристрої компактного формфактора SFF, а також компоненти, які можна конфігурувати для власних потреб, що ідеально підходять для бізнес-середовищ, периферійних обчислень та ігрових сфер застосування.



Зазначено, що починаючи з 1 вересня, після підписання угоди з Intel, ASUS почала приймати замовлення на системи NUC із процесорами 10–13-го поколінь. Новий бізнес створив для компанії широкий спектр можливостей, а для клієнтів NUC перехід проходив максимально плавно. Бачення нещодавно створеного підрозділу ASUS NUC полягає в тому, щоб забезпечити найефективніші периферійні обчислення з комплексними комерційними рішеннями та рішеннями AIoT, які відповідають сучасним вимогам галузі та бізнесу.



«Я впевнений, що ця співпраця розвине наше бачення міні-ПК, — сказав Джекі Сю (Jackie Hsu), старший віцепрезидент ASUS і співкерівник бізнес-груп OP та AIoT, на церемонії підписання угоди. — Додавання лінійки продуктів Intel NUC до нашого портфоліо розширить можливості та технологічні рішення ASUS у сфері досліджень і розробок ШІ та IoT, особливо на трьох ключових ринках — промисловому, комерційному та професійному».



Джекі Сю також привітав членів підрозділу Intel NUC, які приєдналися до підрозділу ASUS NUC, вони допоможуть розширити науково-дослідницькі можливості ASUS, зокрема в області програмного забезпечення та хмарних обчислень.



Компанія ASUS отримала ліцензію як на апаратні рішення, так і на програмне забезпечення від Intel. Новий підрозділ ASUS NUC допоможе ще більше розширити можливості у сферах досліджень і розробок, логістики та технічної підтримки, а також охопить такі області, як розробка програмного забезпечення та ШІ-розробка, державні установи, великі підприємства, компанії малого й середнього бізнесу, а також периферійні обчислення та промислове застосування.



«Це надзвичайно важливий момент як для Intel, так і для ASUS, оскільки ми рухаємося вперед із наступною главою в історії NUC, — сказала Мішель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер групи клієнтських обчислень Intel, яка також відвідала захід. — Сьогоднішня церемонія підписання означає більше, ніж просто ділову угоду. Це означає відданість ASUS покращенню життя клієнтів і партнерів NUC у всьому світі. Я з нетерпінням чекаю процвітання NUC як частини сім’ї ASUS».



ASUS продовжить розробку продуктів NUC і планує розширити мережу партнерів для задоволення попиту в майбутньому. Рішення ASUS NUC будуть розроблятися відповідно до промислових стандартів і пропонуватимуть новітні засоби безпеки для задоволення вимог будь-якого бізнесу. Майбутні сценарії використання ASUS NUC включають оптимізацію активів та операцій, моніторинг здоров’я людини, логістику та відстеження товарів, інспекцію продукції, а також багато інших сфер. Крім того, відповідно до основної цінності ASUS – екологічності, в межах лінійки ASUS NUC продовжать пропонуватися енергоефективні продукти, які мають екологічні сертифікати світового рівня.



За заявою ASUS, компанія постійно прагне будувати довгострокові ділові відносини, об’єднуючи та обслуговуючи своїх клієнтів задля досягнення спільного успіху. Вона поставила своїм пріоритетом забезпечення плавного переходу клієнтів NUC і надаватиме їм найкращі послуги в майбутньому.

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