Світ надав Україні через United24 вже 250 млн дол.

22 декабря 2022 г., 8:15

Вже 250 млн доларів задонатили через United24.



«Чверть мільярда доларів — сума вражає. Так само як і підтримка людей зі 110 країн світу, які обрали платформу UNITED24 для допомоги Україні. Вдячний за лідерство Президенту Володимиру Зеленському. А команді — за топові проєкти, які захоплюють і надихають.

Неймовірні кампанії, десять потужних амбасадорів і звісно ж допомога людей з усього світу», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Дякуємо кожному, хто донатить, хто вірить в перемогу і підтримує Україну.

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