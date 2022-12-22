Netflix стане наступним у списку покупок Microsoft? Ціна питання - 190 млрд дол.

22 декабря 2022 г., 9:25

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Як повідомляє Reuters, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла продовжує мислити масштабно, купуючи нові компанії з вражаючою швидкістю. Очікується, що в 2023 році він додасть до цього списку Netflix.



З моменту свого підвищення до поста CEO у 2014 році Наделла спочатку придбав за 2,5 мільярда доларів компанію, що стоїть за популярною грою Minecraft. Пізніше Microsoft купила LinkedIn за 26 мільярдів доларів і розробника програмного забезпечення для розпізнавання мови і штучного інтелекту Nuance за 20 мільярдів доларів.



На сьогодні найбільшою розголошеною ціллю Сатья Наделла була Activision Blizzard - сума поглинання 69 мільярдів доларів.



Зараз Microsoft зайнята боротьбою з американськими антимонопольними органами за право поглинути творця "Call of Duty". Об'єднання під одним дахом цього активу з ігровою консоллю Xbox викликало занепокоєння регуляторних органів щодо домінування на ринку. Однак, навіть якщо Nadella програє компанії-виробнику відеоігор з міркувань конкуренції, володіння Netflix матиме стратегічний сенс і, ймовірно, це буде легше подати у Вашингтоні та Брюсселі.



Компанії вже тісно співпрацюють. Netflix обрав Microsoft в якості рекламного партнера для нової рекламної підписки. Президент Microsoft Бред Сміт також входить до ради директорів Netflix. Частково обґрунтуванням угоди є те, що Редмонд хоче запропонувати послугу потокової передачі відеоігор на декількох пристроях.



У Netflix є свої великі плани в ігровій індустрії. У 2022 році компанія під керівництвом Ріда Гастінгса придбала розробника Spry Fox, шосту власну студію. Коли вона стане частиною імперії Microsoft, ці амбіції ще більше посиляться. Пакет з потоковим телебаченням та іграми разом не важко уявити.



Маючи ринкову вартість в 13 разів більшу, ніж у Netflix - станом на початок грудня 1,8 трильйона доларів - Microsoft може дозволити собі будь-які придбання.



З умов премії в 30% оцінка Netflix ставила б майже 190 мільярдів доларів.

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