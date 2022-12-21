Lenovo представила оновлену лінійку ThinkPad X1

21 декабря 2022 г., 16:15

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Компанія Lenovo напередодні виставки CES 2023 представила свої оновлені ноутбуки ThinkPad X1, виготовлені з перероблених матеріалів. Також оновлене програмне забезпечення Lenovo Commercial Vantage, призначене для виділення налаштувань параметрів, які допоможуть підвищити енергоефективність, і новий додаток Lenovo View, що пропонує передові технології комп’ютерного бачення для поліпшення якості відеозображення та інструменти для співпраці, безпеки та цифрового здоров’я.



Thinkpad X1 Nano Gen3



Зазначено, нові ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 YOGA Gen 8 і ThinkPad X1 Nano Gen 3 виготовлені з використанням перероблених матеріалів у деяких компонентах:

• У ThinkPad X1 Carbon Gen 11 поверхня під долоні на 90% складається з переробленого магнію, а нижня кришка — на 55% з переробленого алюмінію.

• ThinkPad X1 Nano Gen 3 має гібридну поверхню під долоні і нижню кришку, що на 90% складається з переробленого магнію.

• Крім того, роздрібне пакування виготовлене зі 100% бамбукової та цукрової тростини, коричнева коробка — без пластику, яка на 90% складається з перероблених матеріалів та/або сертифікована FSC, а в деяких компонентах нових ThinkPad X1 використовується пластик вторинного споживання (PCC).

• Усі ноутбуки ThinkPad також відповідають вимогам програми компенсації викидів CO2 від Lenovo.



ThinkPad X1 Yoga G8

На додаток до збільшення використання перероблених матеріалів, компанія Lenovo також докладає зусиль для підвищення енергоефективності своєї продукції. Новий додаток Lenovo Commercial Vantage має на меті допомогти користувачам увімкнути налаштування, які допоможуть зменшити енергоспоживання або продовжити термін служби компонентів. Відповідні функції охоплюють чітко ідентифіковані позначення та інформацію, які допомагають користувачам вибрати бажану конфігурацію. Позначки ефективності можуть поширюватися на:

• Комп'ютерне бачення. Виявлення присутності людини може зменшити споживання енергії завдяки функції блокування при нульовому дотику.

• Налаштування OLED на моделях, оснащених OLED, також можуть зменшити споживання енергії та продовжити тривалість життя дисплея.

• “Розумна” зарядка може допомогти продовжити термін служби акумулятора завдяки встановленню порогових значень заряду

• Вимкнення підсвічування клавіатури може зменшити енергоспоживання.



Додаток Lenovo View надає широкий асортимент інтелектуальних функцій на основі технології камери, які дозволяють користувачам розкрити потенціал її можливостей, щоб покращити якість відеодзвінків, підвищити безпеку та здоров'я користувачів. Нова версія розширює набір функцій і вносить суттєві покращення в наявні IQ-функції:

• Робота з конфіденційною інформацією в громадських місцях може бути небезпечною. Функції Privacy Guard та Privacy Alert, інтегровані в Lenovo View, забезпечують додаткову безпеку, активуючи розмиття екрана або показуючи значок конфіденційності, коли на екрані ноутбука виявлено обличчя стороннього користувача.

• Перехід до гібридного формату роботи виявив проблему цифрового комфорту, оскільки користувачі, як правило, проводять більше кількох годин на день перед екранами. Попередження про порушення постави й здоров'я очей слугують м'якими нагадуваннями та можуть бути корисним інструментом, які допомагають підтримувати або покращувати цифрове здоров'я.

• Гібридна робота також спонукає до стрімкого зростання кількості відеоконференцій, що часто підкреслює проблеми, з якими стикаються розосереджені працівники під час віддаленої взаємодії. Функції співпраці, такі як автоматичне кадрування, приховування фону і віртуальний спікер, покращують якість відеодзвінків, роблячи спікера в фокусі уваги, і допомагають всім учасникам брати участь в розмові, навіть у віртуальному або гібридному середовищі.

• Покращення алгоритму відеопідсилювача за допомогою технологій штучного інтелекту також може підвищити якість зображення з вбудованої вебкамери при будь-якому освітленні — навіть в темних приміщеннях.



Ці налаштування спільної роботи й поліпшення відео можуть бути безпосередньо застосовані до основних додатків Unified Communications, так що користувачі можуть все налаштувати та безперебійно працювати між програмами для відеоконференцій з потрібними їм налаштуваннями.



ThinkPad X1 Carbon G11

Нові флагманські ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 YOGA Gen 8 і ThinkPad X1 Nano Gen 3 зберігають традиції високої продуктивності та надійності завдяки оригінальному дизайну, що поєднує форму та функціональність з інженерними знахідками. Бізнес-користувачам потрібні ноутбуки, які дозволяють оперативно обробляти електронні листи, презентації та робочі таблиці, брати активну участь у відеоконференціях і бути впевненими в тому, що їхні особисті дані та конфіденційність максимально надійно захищені.



Останні ThinkPad X1 допоможуть створити продуктивне та ефективне робоче середовище без зайвого стресу, а також сприятимуть більш цілеспрямованому мисленню. На додаток до цифрових функцій здорового способу життя, вбудованих в Lenovo View, дисплеї з низьким рівнем випромінювання синього світла, з підтримкою Dolby Vision і OLED-дисплеями, можуть допомогти зменшити напругу і втому очей, що підтверджено сертифікатом TÜV Rheinland. Покращені можливості відео завдяки технологіям штучного інтелекту та “розумні” функції для проведення відеоконференцій підсилюються набором Dolby — аудіо Dolby Atmos та Dolby Voice з функцією шумопоглинання з ШІ. ThinkPad X1 оснащений комплексом безпеки ThinkShield, який доповнюється додатково технологією комп'ютерного бачення Computer Vision (CV), розробленою для кращого виявлення присутності користувача, пропонуючи більш “розумну” конфіденційність, простіший вхід в систему та краще управління енергоспоживанням. Крім того, всі ноутбуки ThinkPad X1 оснащені механічним затвором камери для покращення конфіденційності.



Ноутбуки ThinkPad X1 створені на платформі Intel Evo, тому ці моделі з широкими можливостями конфігурацій оснащені процесорами Intel Core i7 останнього покоління з технологією vPro і працюють на базі операційної системи Windows 11. ThinkPad X1 Carbon Gen 11 та ThinkPad X1 YOGA Gen 8 також можуть бути оснащені оперативною пам'яттю LPDDR5 об'ємом до 64 ГБ для користувачів, які часто виконують ресурсомісткі завдання.

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