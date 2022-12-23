Super Micro поповнила лінійку ARM-серверів

23 декабря 2022 г., 9:45

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Компанія Super Micro Computer оголосила про розширення лінійки Arm-серверів сімейства MegaDC серією Mt. Hamilton на базі нових процесорів Ampere Altra та Ampere Altra Max.



Нові сервери використовують єдину уніфіковану конструкцію материнської плати, що робить їх оптимальними для цілого ряду хмарних програм. За словами компанії, вони націлені на хмарні ігри, відео на запит, мережі доставлення контенту, інфраструктуру як послугу, бази даних, сховища об'єктів, високощільну інфраструктуру віртуальних робочих столів та прикордонні робочі навантаження у сфері телекомунікацій.



Нагадаємо, процесори Ampere Altra на базі архітектури Arm уперше з'явилися у 2020 році. Призначені для використання в хмарних центрах обробки даних та периферійних мережевих середовищах, процесори Altra побудовані з використанням 7-нанометрової архітектури, що базується на 64-розрядній архітектурі Arm. Компонування процесорів Ampere дозволяє розміщувати до 128 ядер на одному чіпі, що більше ніж у будь-якого процесора, доступного нині на ринку.



Як повідомляється Supermicro, її сервери лінійки MegaDC Arm мають "конструкцію будівельних блоків", в якій материнська плата з одним сокетом підтримує процесори Ampere Altra або Ampere Altra Max з числом ядер до 128. Вони також можуть оснащуватися до 4 терабайт DDR4 SDRAM і мають модульну конструкцію, яка підтримує кілька варіантів введення-виведення, PCIe та систем зберігання. Компанія стверджує, що новинки забезпечують надзвичайно високий показник продуктивності на Ватт, що робить сервери ідеальними для виконання робочих навантажень, що масштабуються, та що вимагають відгуку з дуже малою затримкою.



«Supermicro продовжує зміцнювати лінійку продуктів, представляючи сервери на базі ARM з процесорами Ampere Altra та Altra Max», - сказав старший віцепрезидент з управління продуктами Іван Тай (Ivan Tay). «Розширення нашої й так широкої лінійки серверних продуктів дає клієнтам ще більше можливостей для їх конкретних робочих навантажень».



Клієнти зможуть вибирати з ряду серверів, оснащених одним процесором Ampere Altra, або Altra Max, з формфакторами 1U або 2U на вибір, з чотирма графічними процесорами подвійної ширини або, альтернативно, з 24x 2,5-дюймовими дисками U.2 NVMe із можливістю гарячої заміни. Кожна із систем поставляється з вбудованою резервною мережею 25GbE SFP28 Ethernet з використанням NVIDIA Mellanox CX4. Вони також можуть відрізнятись внутрішньою системою повітряного охолодження, яка дозволяє працювати при температурі навколишнього середовища до 35°C для корпоративних додатків та 55°C для периферійних додатків.



«Mt. Hamilton привносить щільну й ефективну комутацію Ampere у широкий набір сценаріїв користувача від центральної хмари до розподіленої периферії», — сказав головний директор з продуктів Ampere Джесс Віттіх. «Використовуючи хмарні процесори Ampere, Mt. Hamilton забезпечує вдвічі-втричі вищу продуктивність на стійку при звичайних хмарних робочих навантаженнях, допомагаючи клієнтам краще відповідати вимогам масштабованості хмари зараз і в майбутньому».

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