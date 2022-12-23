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Додаток Термінал ПриватБанку встановили понад 20 тисяч підприємців

23 декабря 2022 г., 10:35
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Додаток Термінал ПриватБанку встановили понад 20 тисяч підприємців

За заявою ПриватБанку, за рік з моменту запуску компанією мобільного додатку Термінал, який дозволяє використовувати в якості POS термінала звичайний смартфон, обсяг оплачених через Термінал товарів та послуг перевищує 1 млрд грн. Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, на сьогодні додаток Термінал встановили понад 20 тисяч підприємців, а за допомогою сервісу оплачено більш як 1,5 мільйона покупок.

“Саме зараз підприємці активно встановлюють Термінал, бо коли немає електрики, але є мобільний інтернет він є найпростішим та найзручнішим засобом приймати платежі картками та гаджетами, - відзначає Сергій Макаренко. - За цей непростий рік ми активно оновлювали сервіс, реалізували функції шерингу чеків, мультимерчанту та інші, а найближчого часу плануємо додати програмний РРО й ще кілька корисних функцій. Завчасно встановіть додаток та активуйте сервіс, це займає декілька хвилин, і не відмовляйте безготівковим клієнтам у покупці”.

Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити додаток Термінал, зареєструватися за декілька хвилин та приймати до оплати картки будь-яких банків.

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