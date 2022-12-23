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Україна отримає 500 генераторів для гуманітарних цілей за підтримки CEO Rakuten

23 декабря 2022 г., 8:25

Україна отримає 500 генераторів для гуманітарних цілей за підтримки CEO Rakuten

За заявою Rakuten Group, Хіроші Мікітані, голова цієї компанії, оголосив, що у співпраці з Koshin до кінця року Україні передадуть 500 електрогенераторів виробництва Koshin для гуманітарних цілей. Евакуаційні центри та жителі України отримають  інверторні генератори GV-16i від Koshin разом із трансформаторами напруги за підтримки Фонду Тіни Кароль. Хіроші Мікітані, голова та генеральний директор Rakuten Group, особисто надав кошти для цієї допомоги. Нагадаємо, Rakuten Group є власником Rakuten Viber, провідного мобільного додатку для обміну повідомленнями в Україні.


На початку цього року Rakuten запустив Фонд екстреної гуманітарної допомоги Україні. Компанія також провела акцію зі збору пожертвувань на підтримку України. Загальна сума коштів, зібрана цими двома заходами, перевищила 1,3 мільярда ієн (майже 10 млн доларів). Раніше у лютому 2022 року Мікітані зробив особисту пожертву в розмірі 1 млрд ієн (8,7 млн доларів) уряду України для гуманітарних цілей.

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