 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Сучасні» ракети агресора мають на борту електроніку розроблену у 60-х

22 апреля 2022 г., 13:46

"Сучасні" ракети агресора мають на борту електроніку розроблену у 60-х

За інформацією Головного управління розвідки МО України, «сучасні» російські крилаті ракети оснащені електронікою розробленою в 60-х роках минулого століття.

Слід зазначити, ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної.

Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що «сучасні» блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися «Воронезьким заводом радіодеталей», «Мінським заводом "Інтеграл"» та іншими підприємствами радянського союзу.

Також, у «новітніх” ракетах використовується навігаційна система «ПГИ-2М», що розроблена у 1977 році.

Тому не дивує, що більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.

"Сучасні" ракети агресора мають на борту електроніку розроблену у 60-х

 

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  