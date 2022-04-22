«Сучасні» ракети агресора мають на борту електроніку розроблену у 60-х

22 апреля 2022 г., 13:46

За інформацією Головного управління розвідки МО України, «сучасні» російські крилаті ракети оснащені електронікою розробленою в 60-х роках минулого століття.



Слід зазначити, ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної.



Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що «сучасні» блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися «Воронезьким заводом радіодеталей», «Мінським заводом "Інтеграл"» та іншими підприємствами радянського союзу.



Також, у «новітніх” ракетах використовується навігаційна система «ПГИ-2М», що розроблена у 1977 році.



Тому не дивує, що більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист