Світ починає розуміти, що російські хакери не обмежаться Україною

22 апреля 2022 г., 13:05

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Відповідальні за кібербезпеку органи США, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії попереджають про ймовірність зростання активності хакерів, яких підтримує російська держава, – як в Україні, так і за її межами. Про це повідомляється на сайті Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA).



Відповідні структури ціх країн підготували “Посібник із кібербезпеки”, який містить огляд пов'язаних з росією груп кіберзагроз та кіберзлочинності, та закликають захисників критичної інфраструктури посилювати свій кіберзахист.



"Ми неодноразово наголошували на загрозі атак російських хакерів не лише для України, а й для решти країн. Тепер ця загроза стає очевидною, про неї говорять урядові структури різних країн, визнаючи, що російські хакери не обмежаться Україною. Ми маємо посилити співпрацю на рівні держав, щоб забезпечити кіберстійкість всього цивілізованого світу", підкреслив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.



Він додав, що Україна має значний досвід боротьби з російськими кіберзловмисниками і готова ділитися цим досвідом із партнерами. Натомість наша країна очікує всебічної підтримки інших держав у протистоянні агресору в кіберпросторі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист