Oppo запустила нові флагманські смартфони Find X5

22 апреля 2022 г., 15:25

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Компанія Oppo представила свій флагман серії Find X5. У новинці використовується розроблений Oppo спеціальний нейронний процесор для обробки зображень MariSilicon X, побудований за 6-нм техпроцесом. Процесор працює з алгоритмом шумоподавлення зі штучним інтелектом (AINR), що розроблений Дослідницьким інститутом Oppo. Його застосування дозволяє реалізувати знімання "нічного" відео з роздільною здатністю 4K.



Ширококутна камера смартфона також оснащена п'яти осьовою системою стабілізації зображення, яка у поєднанні із запатентованими алгоритмами удосконалюється з кожним використанням та допомагає мінімізувати тремтіння рук, знизити рівень шумів.



Крім того, Oppo співпрацювала з Sony для адаптації сенсора IMX709 для фронтальної камери Find X5 Pro, що дозволило селфі-камері автоматично перемикатися з 80 на 90-градусний ширококутний об'єктив.



Oppo Find X5 Pro має функцію природного калібрування кольору Hasselblad в режимі камери Pro.



Екран Find X5 Pro має 6,7-дюймовий вигнутий AMOLED-екран. Завдяки роздільній здатності WQHD+ і 100% охопленню палітри P3, 10-бітний екран Find X5 Pro здатний зображати більше мільярда відтінків.



Oppo впровадила у Find X5 Pro 8192-рівневе регулювання яскравості екрану, щоб відповідати швидкості адаптації зіниці за різних умов освітлення.



Find X5 Pro оснащений багатоядерним процесором Snapdragon 8 Gen 1 на основі 4-нм техпроцесу.



Велика двоелементна батарея на 5000 мА·год збільшила місткість більш ніж 11% проти Find X3 Pro.



Find X5 Pro також оснащений системою Battery Health Engine, яка допомагає збільшити термін служби акумулятора до 1600 циклів заряджання, що приблизно вдвічі перевищує середньостатистичний термін служби.



Завдяки вдосконаленій технології заряджання SUPERVOOC 80 Вт, Find X5 Pro можна зарядити до 50% за 12 хвилин, а бездротовою зарядкою AIRVOOC смартфон заряджається до 100% за 47 хвилин.



Керамічна задня панель смартфона Find X5 Pro доступна у двох кольорах: білому та чорному. Find X5 Pro захищений від бризок, води та пилу за стандартом IP68.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист