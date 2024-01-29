Кількість мобільних підключень до Інтернету речей досягне 5,4 млрд у 2030 році

29 января 2024 г., 11:35

0

Tweet

Згідно з новим дослідженням Omdia, екосистема стільникового Інтернету речей готова до значної трансформації протягом наступних семи років, що зумовлено розвитком технологій 5G.



Очікується, що майбутні поставки модулів 5G RedCap, 5G Massive IoT і 4G LTE Cat-1bis з переважним акцентом на модулі 5G RedCap і 4G LTE Cat-1bis досягнуть кульмінації в 5,4 мільярда підключень стільникового IoT (встановлена база) до 2030 року. Така зміна парадигми підкреслює мінливий ландшафт і зростаючу популярність передових рішень стільникового зв'язку.



Дослідження також показало, що масове впровадження 5G RedCap почнеться з 2024 року, коли технологія зарекомендує себе як рішення середнього рівня для підключення пристроїв, які не потребують таких високих специфікацій, як зв'язок з низькою затримкою (uRLLC) і розширений мобільний широкосмуговий зв'язок (eMBB). Це також дозволить захистити пристрої на майбутнє, оскільки галузь очікує остаточної відмови від 4G після 2030 року.



"2024 рік стане ключовим роком для зростання 5G RedCap. Це почнеться в Китаї, де очікується найбільший обсяг, і з часом субсидії знизять середню ціну продажу модулів до рівня цін на LTE Cat-1", - коментує Олександр Томпсон (Alexander Thompson), старший аналітик з питань IoT в Omdia.



Прогноз також показує, що понад 60% поставок модулів IoT припадатиме на регіон Азії та Океанії, що складе приблизно 80% підключень IoT у 2023 році. Примітно, що автомобільний сектор стає ключовим драйвером, і на нього припаде найбільша кількість поставок модулів завдяки зростаючому попиту на "розумні" транспортні засоби, що інтегрують зв'язок 5G.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків