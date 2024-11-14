Стартував CodeUA - національний маркетплейс для українських ІТ-компаній

14 ноября 2024 г., 11:45

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Міністерство цифрової повідомило про запуск CodeUA — національний маркетплейс, який допоможе українським технологічним компаніям знайти своїх клієнтів по всьому світу

CodeUA — це платформа, створена Мінцифри та Львівським ІТ Кластером для зручної співпраці між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Зазначається, що вона допоможе компаніям виходити на нові ринки, збільшувати експорт та залучати іноземні інвестиції, що сприятиме розвитку ІТ-сфери та економіки України.

Іноземні клієнти українських компаній зможуть користуватися різними зручними інструментами на CodeUA: від аналітики та AI-помічника до юридичної підтримки та цілодобового консьєрж-сервісу. Це допоможе легко знаходити відповідних партнерів за чіткими критеріями для конкретних потреб бізнесу.

«Code UA - це не лише про збільшення кількості контрактів чи зростання обсягів експорту. Це про глобальний промоушн бренду України як високотехнологічної держави. Його мета - ефективний матчмейкінг між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Попри повномасштабну війну українські ІТ-компанії продовжують співпрацювати із замовниками з усього світу. Це наш гучний глобальний меседж: співпрацюйте з українськими компаніями, будуйте win-win відносини та інвестуйте в них вже зараз», - зазначив віце-премʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Будь-яка технологічна компанія з представництвом чи філією в Україні, що відповідає вимогам Code.UA, може зареєструватися на платформі безкоштовно.

“Частина українського коду міститься у багатьох технологічних продуктах. Ними користуються мільярди людей з усього світу. Ми прагнемо, щоб таких кейсів ставало ще більше. CodeUA задаватиме високі стандарти у роботі й забезпечуватиме ефективний matchmaking з глобальними бізнесами. Львівський ІТ Кластер ретельно перевірятиме портфоліо кожної зареєстрованої на платформі техкомпанії. Це гарантує надання високоякісних ІТ-послуг замовникам з усього світу”, — підкреслив Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, найбільшої бізнес-асоціації IT компаній України.

Дізнавайтеся більше та реєструйтеся на офіційному сайті проекту — https://codeua.com.

Платформа CodeUA створена спільними зусиллями Міністерства цифрової трансформації України та Львівського ІТ Кластера за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

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