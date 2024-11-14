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З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електроенергії з країн ЄС збільшено до 2,1 ГВт

14 ноября 2024 г., 10:25
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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністеркою клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліною Генніґ-Клоською. Зустріч відбулась у Варшаві в межах міжнародної конференції Rebuild Ukraine 2024.
 
Ключовою темою стали напрямки співпраці для допомоги Україні у проходженні нинішнього опалювального сезону.
 
«Ми розуміємо, що ворог продовжуватиме свої атаки, наслідки яких для енергосистеми наразі важко передбачити. Важливе значення у цьому контексті матиме комерційний імпорт електроенергії з європейських країн, а також можливість залучення аварійної допомоги», - зазначив Герман Галущенко.
 
Очільник Міненерго подякував партнерам за рішення щодо збільшення максимальної потужності для імпорту електричної енергії з країн ЄС до 2,1 ГВт з 1 грудня та наголосив на важливості подальшої розбудови інфраструктури для міждержавних перетинів, зокрема з Польщею.
 
Пауліна Генніґ-Клоська з свого боку запевнила, що Польща готова і надалі підтримувати Україну, а саме з метою консолідації зусиль у межах ЄС для допомоги у проходженні зими.
 
Обговорювалися також перспективи поглиблення співпраці в атомній галузі, залучення досвіду української сторони для розвитку атомної генерації Польщі.
 
Очільник Міненерго подякував Польщі за підтримку українського енергосектору в умовах руйнівних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на міждержавному та міжнародному рівнях. Сторони обговорили потреби українського енергосектору для відновлення та важливість поглиблення співпраці у цьому напрямку на рівні енергетичних компаній.

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