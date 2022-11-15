Стартап індустрія ЦСЄ динамічно зростає

15 ноября 2022 г., 15:55

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Центральна та Східна Європа є одним із найбільш динамічно зростаючих регіонів континенту з точки зору венчурного фінансування капіталу, що з 2017 року виріс у 7,6 раза. Загальна корпоративна вартість стартапів у ЦСЄ збільшилася в чотири рази за останні п’ять років і тепер оцінюється у 190 млрд євро. І хоча середнє фінансування на стартап у всьому світі зменшується, у ЦСЄ цей показник зростає. Про це йдеться у третьому щорічному огляді стану екосистеми стартапів у ЦСЄ (PDF, EN), підготовленому Dealroom у партнерстві з Google for Startups, Atomico та Credo Ventures.

Серед країн ЦСЄ найшвидше зростають Хорватія, Литва та Україна. З 2017 року Хорватія зросла в 16,6 раза до 10 млрд євро, Литва – у 15,7 раза до 4,7 млрд євро, а Україна – у 9,3 раза до 23,3 млрд євро.

Останні два роки були найпліднішими с точки зору створення єдинорогів у регіоні. Минулого року їх зафіксовано 36, а у 2022 – вже 44, що більш ніж удвічі збільшило кількість єдинорогів з грудня 2020 року.

Активність венчурного капіталу в ЦСЄ вже перевищила кожен попередній період до 2021 року (6,1 млрд євро). За поточних темпів регіон має шанс побити свій річний рекорд венчурних інвестицій і залучити 6,2 млрд євро.

Стартапи ЦСЄ демонструють одними з найвищих у Європі показників за кількістю створених робочих місць на євро інвестованого венчурного капіталу. Досвід ефективного масштабування може стати перевагою для мінімізації наслідків спаду ринку.

ЦСЄ зарекомендувала себе лідером у сфері корпоративного програмного забезпечення. Причому цей сектор займає значно більшу частку венчурної діяльності в регіоні. Відповідні стартапи у ЦСЄ мають загальну вартість 80 млрд євро, що перевершує їхніх колег зі сфери фінансових технологій (30 млрд євро), транспорту (19 млрд євро) та електронної комерції (19 млрд євро) разом узятих.

Українські стартапи демонструють неймовірну стійкість, попри війну та рецесію, з 2020 року їх корпоративна вартість зросла в 3,3 раза.

Країна є живильним середовищем для успішних стартапів та домом для 1,5 тис. активних місцевих стартапів. Ще понад 600 стартапів було засновано в Україні або українськими командами засновників та/або випускниками українських університетів. Україна також є домом для понад 285 тис. ІТ-фахівців, понад 500 іноземних стартапів, які порівняно нещодавно відкрили роботу в Україні, а також сотні постачальників послуг і студій розробки програмного забезпечення.

Нагадаємо, щоб допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати спільноту та створювати фундамент для післявоєнного економічного відновлення, Google у березні оголосила про виділення 5 млн дол. Google for Startups Ukraine Support Fund. Відібрані українські стартапи отримають до 100 тис. дол. нерозбавленого фінансування, а також постійне наставництво Google, підтримку продуктів і кредити Cloud. Наразі було відібрано 33 стартапи, та додатково буде оголошено до кінця року.

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