США уступили позицию второго крупнейшего рынка сбыта смартфонов

27 января 2020 г., 17:15

По итогам 2019 г. Индия опередила США и впервые стала вторым крупнейшим регионом сбыта смартфонов. По подсчетам Counterpoint Research страна освоила не менее 158 млн устройств, улучшив на 7% результат годичной давности.

Подобное стало возможным благодаря аппаратам из среднего ценового сегмента, где китайские бренды агрессивно продвигали собственные флагманские модели. Кроме того, позитивное влияние на локальный рынок оказали активно развиваемые онлайновые каналы сбыта.

Лидерство на индийском рынке сохранила Xiaomi, оставившая по итогам за собой почти треть (28%, +5% «YoY») рынка Индии. Вторую позицию сохранила Samsung, однако поставки корейского вендора снизились на 5% и позволили оставить за собой 21% рынка. В Тор-5 также вошли Vivo (16%, +76% «YoY»), Realme (10%, +255% «YoY») и OPPO (9%, +28% «YoY»).

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