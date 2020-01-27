Microsoft представила на Bett 2020 свои разработки для образовательной сферы

27 января 2020 г., 17:55

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В Лондоне прошла международная выставка образовательных технологий Bett 2020 – крупное и авторитетное мероприятие в данной сфере. Компания Microsoft приняла активное участие в работе форума и представила свое видение образования будущего, а также продемонстрировала множество инновационных решений.

Среди них новый усовершенствованный центр обучения Microsoft Educator Center с сотнями учебных ресурсов, доступных на большем количестве языков, чем когда-либо прежде.

С помощью бесплатных инструментов Office 365 PowerPoint теперь можно обучать учителей из любой точки мира через Интернет. Презентации в прямом эфире – новая функция PowerPoint – дают школам возможность показывать слайды в Интернете и с помощью QR-кодов, а зрители могут в реальном времени получать переводы более чем на 60 языков на своих персональных устройствах. Это позволяет легко представлять материал большой группе учителей, учащихся или родителей, говорящих на разных языках. Эта функция также включает опросы для получения отзывов от участников и отправляет создателю презентации электронное письмо, в котором, как и в PowerPoint Presenter Coach, показана панель управления с оценкой эффективности и с идеями для улучшения будущих презентаций или тренингов.

Служба Microsoft Stream, входящая в состав Office 365 Education, дает организациям возможность обучать и учиться с помощью видео. Теперь в мобильном приложении Stream с интеграцией камеры Flipgrid можно легко создавать видеоролики, персонализировать их и делиться ими за считанные секунды. Скоро в Stream появится функция записи и редактирования экрана в браузере, предоставляющая учителям и студентам новые способы создания учебных материалов: обмен видеороликами, записанными со своих экранов, приложений и камер в устройствах. Автоматические подписи и расшифровки с возможностью поиска по тексту теперь поддерживают восемь языков, что позволяет учащимся быстро находить нужную информацию. А чтобы помочь ученикам сконцентрироваться на учебе, в Stream скоро появится функция усиления голоса, которая будет убирать фоновые шумы из видео, записанного в классах и других шумных местах.

Автоматические субтитры OneNote помогают ученикам сосредотачиваться, понимать и запоминать материал. Недавние исследования показали, что студенты, использующие субтитры и интерактивные расшифровки, лучше сосредотачиваются и надежнее запоминают информацию. Возможность использовать субтитры и расшифровки уже имеется в таких продуктах, как PowerPoint, Teams, Stream и Flipgrid, а также OneNote. В этом месяце выйдет закрытая предварительная версия OneNote, которая позволяет учащимся подключать OneNote к переводчику Microsoft с помощью Join Code и получать поток с переводом и субтитрами. Благодаря этому можно отправлять непосредственно в OneNote субтитры к речи преподавателя, оставляя ученику возможность делать заметки. Кроме того, учащийся может приостанавливать субтитры, выделять их фрагменты, а затем сохранять всю расшифровку как страницу в OneNote. Эти функции будут полезны всем ученикам, но особенно тем, кто плохо слышит или говорит на нескольких языках.

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