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Orange будет предлагать услуги перевода инфраструктур предприятий на AWS глобально

25 ноября 2020 г., 12:49
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Компания Orange Business Services заключила соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services.

Отмечается, что компании намерены помогать бизнесу быстрее проводить процессы цифровой трансформации предприятий, а также адаптироваться к изменениям рынка и новым потребностям пользователей за счет применения передовых облачных решений.

Orange и AWS совместно займутся разработкой продуктов и услуг в сфере модернизации и переноса инфраструктуры, дата-аналитики и информационной безопасности. Новые сервисы позволят клиентам быстрее и эффективнее переходить на облачные платформы. Также в рамках соглашения Orange создаст центр передовых компетенций на базе AWS. В нем масштабную интегрированную программу подготовки и сертификации пройдет более 3 тыс. сотрудников Orange Business Services, в том числе эксперты по облачным технологиям, кибербезопасности, работе с цифровыми системами и большими данными.

Предприятия получат доступ к универсальной системе «одного окна», которая позволит одновременно решать задачи клиентов Orange и AWS. Клиентам Orange не придется выстраивать сложную схему работы с несколькими поставщиками услуг — вместо этого они получат доступ к комплексной системе обслуживания, которая позволит им ускорить процесс цифровой трансформации и познакомиться с инновационными решениями в сфере облачных технологий на базе AWS.

В рамках стратегии пересмотра текущей операторской модели Orange инвестировала значительные средства в развитие навыков и разработку инструментов для работы с нативными облачными решениями. Компания предоставит клиентами широкий спектр гибких услуг по запросу, а также предлагает передовые инструменты для поддержания бизнес-устойчивости и оптимизации затрат.

Orange возьмет на себя задачи по стандартизации, масштабированию и оптимизации клиентской инфраструктуры на базе AWS. Это позволит ускорить внедрение инноваций, минимизировать риски и повысить производительность.

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