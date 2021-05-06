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Xiaomi заняла долю 43% на украинском рынке смартфонов

6 мая 2021 г., 17:45
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Xiaomi заняла долю 43% на украинском рынке смартфонов

Аналитические компании Canalys, IDC и Strategy Analytics представили отчет и аналитику по поставкам смартфонов на глобальном и локальных рынках за 1 квартал 2021 года. По данным исследователей, компания Xiaomi сохранила 3 место на глобальном рынке, которое она занимает с 3 квартала 2020 года. Компания также впервые стала поставщиком смартфонов № 2 в Европе. Xiaomi продолжает лидировать на украинском рынке смартфонов, оставаясь поставщиком № 1.

Согласно отчету Canalys Smartphone Market Pulse: Q1 2021, Xiaomi продемонстрировала лучшие результаты работы за квартал — с 62% роста и глобальными поставками в 49 млн единиц. Компания показала лучший годовой результат среди других топ-5 поставщиков смартфонов по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Разрыв между долей рынка Xiaomi (14%) и долей Apple, оказавшейся на второй позиции с 15%, составляет 1%.

Xiaomi заняла долю 43% на украинском рынке смартфонов

По данным исследователей, по итогам 1 квартала 2021 года Xiaomi продолжает возглавлять украинский рынок смартфонов с долей 43% и годовым ростом поставок в 26%.

Согласно данным Canalys о поставках смартфонов, в 1 квартале 2021 Xiaomi стала поставщиком № 2 в Европе.

Xiaomi заняла долю 43% на украинском рынке смартфонов

Стоит отметить, что Xiaomi продолжает возглавлять рынок CEE (Центральная и Восточная Европа) с 82% годового роста и долей рынка 32%.

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