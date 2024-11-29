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SpaceX здійснила 400-й успішний запуск ракети Falcon 9

29 ноября 2024 г., 12:35
Як повідомляє Space.com, ракета Falcon 9 з 24 супутниками Starlink компанії стартувала з Космічного центру НАСА ім. Кеннеді у Флориді у вівторок, 26 листопада, об 23:41 за східним часом (за Гринвічем у середу, 27 листопада).
 
Супутники були виведені на низьку навколоземну орбіту приблизно через 65 хвилин, як і було заплановано. Це була 400-а успішна місія для ракети, яка дебютувала в 2010 році.
 
Перший ступінь Falcon 9 благополучно повернувся на Землю, приземлившись на безпілотний корабель «A Shortfall of Gravitas» в Атлантичному океані приблизно через вісім хвилин після старту.
 
Це була 375-та посадка для першого ступеня Falcon загалом, як повідомила SpaceX і 15-та для цього конкретного прискорювача, згідно з описом місії компанії. Одинадцять з 15 польотів на сьогоднішній день були місіями Starlink.
 
У 2024 році SpaceX вже запустила 117 місій Falcon 9, і 81 з них була присвячена розбудові мережі Starlink. П'ять з цих польотів відбулися за останні вісім днів.
 
За словами астрофізика Джонатана Макдауелла (Jonathan McDowell), мегасузір'я Starlink - найбільше з коли-небудь зібраних - наразі складається з майже 6700 активних космічних апаратів.

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