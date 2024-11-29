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Кількість небажаних дзвінків у Viber скоротилась на 80%

29 ноября 2024 г., 11:45
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Команда Rakuten Viber поділилась даними про блокування телефонних шахраїв і спамерів в Україні за січень-жовтень 2024 року. Порівняно з аналогічним періодом торік, кількість дзвінків від зловмисників скоротилась на 80%. За десять місяців поточного року близько 90 тисяч українців отримали дзвінки від зловмисників.

Загальна кількість користувачів, які повідомляли про спам або шахрайство у 2024 році, склала близько 4 тисяч. Це в 16 разів менше, ніж у 2023 році – тоді зі скаргами звернулись понад 59 тисяч українців.

Цього року Rakuten Viber заблокував в Україні 2,5 тисячі спамерів і шахраїв. З січня по жовтень 2023 року цей показник перевищив 37 тисяч – це в 15 разів більше, ніж у поточному році.

Суттєве зменшення кількості шахраїв стало можливим завдяки «Ідентифікації абонентів». Функція попереджає атаки зловмисників і знижує кількість скарг. Увімкнути її можна через меню Параметри -> Виклики й повідомлення -> Ідентифікація абонентів (тільки для користувачів Android).

Керувати запитами від невідомих контактів зручніше в окремій теці. Це обмежить взаємодію з потенційними спамерами. Щоб увімкнути функцію, перейдіть у меню Параметри -> Конфіденційність.

Автоматичну перевірку на спам можна увімкнути через меню Параметри -> Конфіденційність, як і обмеження на додавання в групи лише контактами з телефонної книги.

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