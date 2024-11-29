IBM та Amazon Web Services поглиблюють співпрацю у сфері АІ

29 ноября 2024 г., 13:57

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Корпорація IBM офіційно повідомила про розширення партнерства з Amazon Web Services у напрямку розвитку відповідального штучного інтелекту для спільних корпоративних клієнтів.

Анонсовано, що наступного тижня на AWS re:Invent IBM продемонструє низку ключових напрямків співпраці, включаючи запуск своїх найпотужніших моделей Granite на сервісах Amazon Bedrock і Amazon SageMaker JumpStart.

Крім того планується нова інтеграція з платформою IBM watsonx.governance та Amazon SageMaker, а також різні інструменти спостереження за повним стеком для провідних платформ штучного інтелекту Amazon.

За словами IBM, зараз як ніколи важливо, щоб підприємства обирали найбільш підходящу модель LLM для використання в кожному новому додатку АІ. Завдяки новітнім моделям Granite 3.0, які вже доступні в Amazon Bedrock і Amazon SageMaker, компанія за її заявою пропонує доступ до одних з найпотужніших, надійних і економічно ефективних моделей у галузі.

Розробники зможуть використовувати моделі Granite для створення різних типів додатків штучного інтелекту з додатковою вигодою від додаткових інтеграцій. Наприклад, моделі Granite отримають підтримку AWS Neuron, тому розробники зможуть запускати робочі навантаження для глибокого навчання на AWS Inferentia та AWS Trainium від Amazon. Компанія також працює над інтеграцією watsonx з Trainium2, який є найсучаснішим чипом штучного інтелекту від Amazon, розробленим спеціально для високопродуктивного навчання та роботи з висновками.

Однак, як зазначається, партнерство виходить за рамки просто моделей і процесорів, оскільки IBM також приділяє багато уваги «відповідальному АІ», щоб забезпечити ефективне управління додатками АІ. IBM watsonx.governance надає користувачам доступ до комплексної системи управління всім життєвим циклом моделі АІ. Незабаром він буде інтегрований безпосередньо з платформою SageMaker, надаючи розробникам інтегровані, настроювані робочі процеси оцінки ризиків і затвердження моделей, а також інші можливості.

Відповідальний АІ - це не лише про управління, оскільки він також вимагає комплексних інструментів безпеки. IBM робить їх також доступними за допомогою платформи IBM Guardium AI Security, яка також розширюється до хмари Amazon. Починаючи з сьогоднішнього дня, вона стає доступною на ринку AWS Marketplace, надаючи користувачам інструменти, необхідні для виявлення розгортань АІ, пошуку і усунення вразливостей, а також захисту найбільш чутливих каналів передачі даних, повідомили в IBM.

Інші функції, які незабаром з'являться в AWS, включають попередній перегляд IBM Instana Generative AI Observability для оптимізації продуктивності моделей АІ на SageMaker і Bedrock, а також попередній перегляд нових можливостей IBM Concert і IBM Instana, які пропонують предиктивний інтелект для середовищ додатків АІ.

IBM також заявила, що робить ряд своїх консалтингових послуг, таких як IBM Consulting Contact Center Intelligence, IBM Consulting AIOps на AWS, IBM Consulting Digital KYC і IBM Consulting Supply Chain Ensemble, доступними на AWS Marketplace.

Керуючий директор AWS з питань технологічного партнерства Кріс Груш (Chris Grusz) зазначив, що IBM є одним з найбільших партнерів компанії.

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