SpaceX вывела еще 60 спутников Starlink

15 марта 2021 г., 16:35

Компания SpaceX 14 марта осуществила очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon, которая вывела еще 60 спутников проекта Starlink. Это была уже 21-ая партия с февраля 2018 г.



Среди прочего был также достигнут рекорд по возвращению первой ступени — впервые в мире осуществлено девятикратное использование. Многоразовая ступень приземлилась в Атлантике на баржу «Of Course I Still Love You». Ранее сообщалось, что ступень может использоваться 10 раз прежде чем будет осуществлен ее капремонт.



За прошедшие два с небольшим месяца с начала года SpaceX реализовала восемь успешных запусков Falcon 9 и лишь одна посадка была неудачной. Лишь три дня назад был осуществлен предыдущий запуск. До конца 2021 компания запланировано суммарно 48 пусков.

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