Субдифракционная запись увеличит ёмкость оптического диска до 700 ТБ

15 марта 2021 г., 17:05

+11

голос Tweet

Оптическое хранилище данных — многообещающая и экономичная альтернатива магнитным жёстким дискам для удовлетворения потребности в хранении постоянно растущих объемов информации.

За последние десятилетия технологии оптического хранения данных продвинулись вперед, но вместимость оптического диска все еще не превышает нескольких терабайт. Дифракционная природа света ограничивает размер информационных битов и, как следствие, плотность оптической записи.

Исследователи из USST (Шанхайского научно-технического Университета (USST), австралийского Университета RMIT и Национального университета Сингапура (NUS) преодолели это ограничение при помощи нового нанокомпозита, который объединяет чешуйки оксида графена с легированными лантаноидом ап-конверсионными (повышающими частоту излучения) наночастицами.

Запись в нанокомпозит осуществлялась посредством резонансной передачи энергии с использованием возбужденных ап-конверсионных наночастиц для локального восстановления оксида графена. Поперечный размер субдифракционного информационного бита при этом составлял около 50 нм (1/20 длины волны).

Эта материальная платформа, описанная в публикации журнала Science Advances, позволяет достичь плотности записи, достаточной для хранения 700 ТБ на 12-сантиметровом оптическом диске (эквивалент 28 000 дисков Blu-ray).

К преимуществам предложенной технологии относится использование лазера непрерывного излучения в противоположность дорогим и громоздким импульсным устройствам, задействованным в традиционных методах оптической записи. Кроме того, она подходит для массового производства оптических носителей с низкой себестоимостью и открывает перспективы оптической литографии наноструктур в углеродных чипах для нанофотоники следующего поколения.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

+11

голос Tweet