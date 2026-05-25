SpaceX провела успішні випробування Starship V3 напередодні історичного виходу на IPO

Компанія SpaceX 22 травня завершила переважно успішний випробувальний політ своєї ракети нового покоління Starship. Як повідомляє видання Reuters, запуск став дебютом оновленої версії V3 та відбувся за три тижні до запланованого початкового публічного розміщення акцій.

У межах місії апарат розгорнув групу макетів супутників та виконав контрольоване приводнення в Індійському океані. Успіх тесту розглядається як критичний фактор для зміцнення довіри інвесторів напередодні лістингу, який може стати першим в історії ринку США дебютом з оцінкою понад 1 трлн дол.

Система Starship, на розробку якої було витрачено понад 15 млрд дол., є ключовим елементом стратегії, яку вибудовує Ілон Маск. Повністю багаторазовий корабель має забезпечити радикальне зниження витрат на запуски, розширення бізнесу супутникового інтернету Starlink та реалізацію амбітних проєктів від освоєння далекого космосу до створення орбітальних дата-центрів. Усі ці технологічні напрямки безпосередньо впливають на цільову оцінку компанії в розмірі 1,75 трлн дол. П'ятничний старт став 12-м у межах поточної кампанії випробувань і першим для модифікації V3, яка отримала значні оновлення двигунів та прискорювача Super Heavy.

Попри втрату одного з шести двигунів на етапі підйому, апарат зміг вийти на заплановану траєкторію та випустити корисне навантаження. Політ тривав близько 65 хвилин, протягом яких Starship витримав входження в атмосферу та здійснив маневр посадки перед вибухом у морі.

Технічні звіти вказують на певні аномалії у роботі системи повернення. Нижній ступінь Super Heavy, оснащений 33 двигунами Raptor, відокремився штатно, проте не зміг виконати фінальний маневр гальмування після розділення. Тим не менш, аналітик Кетлін Керлі (Kathleen Curlee) назвала цей політ значущим кроком уперед, що забезпечить інженерів SpaceX величезним обсягом даних для подальшого вдосконалення системи. Компанія дотримується стратегії тестування до межі відмови, що дозволяє швидше впроваджувати конструктивні зміни через часте повторення запусків.

Успіх випробувань має прямий вплив на контрактні зобов'язання компанії перед державними структурами. SpaceX реалізує контракт на суму понад 3 млрд дол. у межах програми NASA Artemis, що передбачає повернення астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році. Модифікація V3 розроблена для виконання складних операцій, таких як дозаправка в космосі та стикування між кораблями. Це ставить компанію в центр космічних перегонів з Китаєм, який планує власну місію на Місяць до 2030 року.

Успішний запуск Starship V3 за три тижні до IPO знімає частину побоювань інвесторів щодо технологічної готовності найпотужнішої ракети у світі. Оскільки оцінка SpaceX у 1,75 трлн дол. базується на очікуванні монопольного домінування у сфері космічної інфраструктури та AI-обчислень поза межами Землі, будь-яка критична невдача могла б призвести до перегляду параметрів розміщення. Перехід до ітерації V3 свідчить про зрілість платформи, яка стає спроможною не лише виводити вантажі, а й виконувати складні маневри для забезпечення життєдіяльності майбутніх місячних баз.

Головним стратегічним ризиком залишається надійність двигунів Raptor та відпрацювання технології дозаправки на орбіті. Відмова одного двигуна під час останнього тесту підтверджує, що SpaceX все ще стикається з проблемами стабільності силових установок під екстремальним навантаженням. Для досягнення мети з висадки на Місяць у 2028 році компанії необхідно довести відсоток успішних запусків та повернень до показників Falcon 9. Інвестори будуть ретельно стежити за тим, як короткострокова агресивна тактика випробувань корелюватиме з довгостроковими фінансовими цілями публічної компанії.

