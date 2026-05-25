Уряд запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нової генерації

25 мая 2026 г., 10:25

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації. Йдеться про створення нових маневрових потужностей, необхідних для зміцнення стійкості енергосистеми та забезпечення електроенергією регіонів, які найбільше постраждали від російських атак.

Як відзначив міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах конкурсу планується збудувати 1322 МВт у найбільш енергодефіцитних регіонах:

Сумська, Харківська та Полтавська області — 872 МВт

Київська та Черкаська області — 250 МВт

Дніпропетровська область — 100 МВт

Одеська область — 100 МВт

«Це дозволить зменшити навантаження на систему передачі електроенергії й зробити відповідні регіони більш енергостійкими та самодостатніми», - наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт.

«Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови», - повідомив очільник Міненерго.

Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оприлюднення конкурсної документації. А вже наприкінці листопада має розпочатися будівництво нових об’єктів генерації.

Як відзначив Денис Шмигаль, для учасників діятиме стимулюючий механізм підтримки: протягом 5 років після введення об’єкта в експлуатацію передбачена виплата до 27,92 євроцента за 1 кВт*год за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей. Підтримка надаватиметься за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт*год.

Оновлені умови конкурсу також передбачають:

відповідність установок технічним вимогам для балансування енергосистеми України;

гарантований строк експлуатації обладнання не менше 20 років або 100 000 годин;

гарантовану ціну продажу електроенергії для власників новозбудованих об’єктів;

спрощення кваліфікаційних та фінансових вимог до учасників, що має посилити конкуренцію та залучити більше інвесторів.

«Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації, а також сприятиме формуванню нової архітектури енергетичної безпеки України», - наголосив Денис Шмигаль.

