SpaceX подала заявку на IPO з оцінкою 1,75 трлн дол.

21 мая 2026 г., 13:17

0

Tweet

Компанія SpaceX офіційно розкрила документи для виходу на IPO, що може стати наймасштабнішим біржовим дебютом в історії американського ринку.





Як повідомляє Reuters, аерокосмічний гігант розраховує на оцінку у 1,75 трлн дол., що зробить його однім з найцінніших публічних активів світу. Проте фінансова звітність за перший квартал 2026 року виявила значні збитки, спричинені радикальною трансформацією компанії в провідного гравця на ринку штучного інтелекту Загальний операційний збиток за звітний період склав 1,94 млрд дол. при виручці 4,69 млрд дол.





Згідно з документами, єдиним прибутковим підрозділом компанії є сегмент супутникового інтернету Starlink, який приніс 1,19 млрд дол. операційного прибутку. Натомість новостворений AI-підрозділ зафіксував збитки у розмірі 2,47 млрд дол. при виручці 818 млн дол. Це пов’язано з поглинанням стартапу xAI, на який припало 76% капітальних витрат компанії (7,7 млрд дол. із загальних 10,1 млрд дол. за квартал). Ілон Маск фактично об’єднав свої активи, оцінивши аерокосмічний бізнес у 1 трлн дол., а розробника чат-бота Grok — у 250 млрд дол.





Попри поточні збитки, SpaceX робить ставку на ринки, яких ще не існує. Стратегія передбачає створення космічних дата-центрів на сонячній енергії з обчислювальною потужністю еквівалентною 100 тераватам. Компанія оцінює потенційний ринок таких послуг у 28,5 трлн дол. Окрім того, вже укладено угоду з Anthropic, за якою остання сплачуватиме 1,25 млрд дол. щомісяця до 2029 року за використання обчислювальних потужностей кластерів Colossus у Теннессі.





Структура IPO передбачає жорсткий контроль з боку засновника: Ілон Маск збереже 85,1% голосуючих акцій завдяки дворівневій системі. Документи також містять суворі обмеження прав акціонерів, включаючи обов’язковий арбітраж та захист Маска від звільнення.





Очікується, що акції SpaceX почнуть торгуватися під тикером SPCX на біржах Nasdaq та Nasdaq Texas вже у червні 2026 року.





Вихід SpaceX на IPO з акцентом на штучний інтелект є ризикованим кроком, який перетворює класичну аерокосмічну компанію на венчурний AI-проєкт. Маск фактично використовує стабільні грошові потоки від Starlink та домінування на ринку запусків як фундамент для фінансування xAI. Оцінка в 1,75 трлн дол. базується не на поточних фінансових показниках, а на вірі інвесторів у монополізацію майбутніх ринків космічних обчислень та особистий бренд засновника.





Головним викликом для нових акціонерів стане майже повна відсутність корпоративного управління: структура акціонерного капіталу робить Маска одноосібним правителем без можливості зовнішнього впливу на стратегію. Інтеграція xAI несе як великі можливості, так і юридичні ризики - компанія вже є фігурантом позовів щодо роботи чат-бота Grok. Проте контракт із Anthropic на 15 млрд дол. на рік свідчить про те, що інфраструктурні потужності SpaceX вже затребувані найбільшими гравцями ринку.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI