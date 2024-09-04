Сотні тисяч БПЛА закуплено Міноборони у серпні

4 сентября 2024 г., 8:15

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Протягом серпня Міноборони здійснило закупівлю озброєння та тилового майна українського виробництва. Про це зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

«Ми спрямували свою роботу на посилення армії, забезпечення її всім необхідним та сучасним. Лише так ми зможемо гарантувати посилення обороноздатності держави», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Станом на кінець серпня з початку 2024 року Агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛА різних типів. Крім цього, йде активна робота з місцевими виробниками озброєння. У пріоритеті – дрони, засоби РЕБ та зв'язку українського виробництва.

Закупівельна агенція Міноборони Державний оператор тилу залучила до забезпечення ЗСУ тиловим майном уже 28 нових українських виробників. Це сприяє зміцненню економіки України та підтримці національних виробників, підвищує якість постачання для ЗСУ.

Щоб стати постачальником озброєння для ЗСУ, Міноборони пропонує прозорі та прості умови співпраці. Виробники можуть подавати свої пропозиції через форму на сайті «Агенції оборонних закупівель» (https://dpa.mod.gov.ua/commercialoffer_m.html), що сприяє відкритості та залученню нових партнерів.

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