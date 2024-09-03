Команда xAI вивела навчальний кластер Colossus 100k H100 в онлайн за 122 дні

3 сентября 2024 г., 17:35

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За заявою Ілона Маска (Elon Musk), його команда xAI за 122 дні успішно запустила в мережу навчальний кластер Colossus 100k H100. За його словами, це «найпотужніша система навчання AI у світі», до того ж найближчими місяцями планується подвоїти її потужність.

This weekend, the @xAI team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days.



Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months.



Excellent… — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024

Кластер Colossus зі 100 000 графічних процесорів Nvidia H100 є значною віхою не тільки для xAI, а й для AI-індустрії загалом. «Це не просто черговий кластер AI, це стрибок у майбутнє», - написав Маск у своєму твіті. «Масштаб і швидкість розгортання системи безпрецедентні, вони демонструють міць узгоджених зусиль xAI, Nvidia, а також мережі партнерів і постачальників».



Запуск такої масивної системи в мережу за 122 дні - досягнення, яке викликало повагу у багатьох експертів галузі та технологічних титанів. «Дивно, як швидко це було зроблено, і для Dell Technologies велика честь бути частиною цієї важливої системи навчання AI, - сказав Майкл Делл (Michael Dell), генеральний директор Dell Technologies, одного з ключових партнерів проєкту. «Швидкість і ефективність цього розгортання відображають новий стандарт у розвитку інфраструктури AI, який може змінити конкурентне середовище в галузі досліджень і застосування AI».



Повідомляється, що кластер Colossus розширюватиметься й надалі: у найближчому майбутньому в нього планується інтегрувати 50 000 графічних процесорів H200, що фактично подвоїть його потужність. Очікується, що H200, графічний процесор нового покоління від Nvidia, забезпечить підвищення продуктивності та енергоефективності, що ще більше зміцнить позиції Colossus на передньому краї розвитку AI.



Таке оперативне розгортання Colossus стало можливим завдяки спільним зусиллям, у яких брали участь найбільші технологічні компанії. Nvidia, Dell та інші партнери надали важливі компоненти та досвід, необхідні для втілення цього амбітного проєкту в життя. Успіх Colossus - це свідчення сили співпраці в розвитку технологічних інновацій.



«Ілон Маск і команда xAI дійсно перевершили самі себе», - прокоментував Патрік Мурхед (Patrick Moorhead), генеральний директор Moor Insights & Strategy. «Цей проєкт встановлює нову планку для інфраструктури AI, і дуже цікаво подивитися, що це дасть у плані досліджень і додатків AI».



На думку аналітиків, завершення роботи над Colossus - це не просто технічне досягнення; воно має далекосяжні наслідки для майбутнього AI. Маючи у своєму розпорядженні таку потужну систему, xAI може прискорити розробку передових AI-моделей, зокрема й тих, що використовуватимуться в таких додатках, як автономні транспортні засоби, робототехніка та обробка природної мови.



Потенціал Colossus виходить за рамки найближчих цілей xAI. У міру масштабування і розвитку системи вона може стати найважливішим ресурсом для всієї спільноти AI, пропонуючи безпрецедентні можливості для досліджень та інновацій. «Це не просто інновація, це революція», - написав один із прихильників xAI у твіттері, наголошуючи на ширшому впливі, який Colossus може мати на індустрію.



Було висловлено припущення, що розширення Colossus до 200 000 GPU - це тільки початок, і Ілон Маск натякає на ще більш амбітні плани. Швидкість і масштаб цього проєкту встановили новий стандарт в індустрії, і очевидно, що xAI не збирається зупинятися на досягнутому. Поки що основна увага приділятиметься використанню величезної потужності Colossus для розширення меж AI. Чи то розробка нових AI-моделей, чи то вдосконалення вже наявних, можливості практично безмежні. Як сказав Ілон Маск, «майбутнє вже настало, і воно спирається на xAI».

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