Команда xAI вивела навчальний кластер Colossus 100k H100 в онлайн за 122 дні

За заявою Ілона Маска (Elon Musk), його команда xAI за 122 дні успішно запустила в мережу навчальний кластер Colossus 100k H100. За його словами, це «найпотужніша система навчання AI у світі», до того ж найближчими місяцями планується подвоїти її потужність.

This weekend, the @xAI team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days.



Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months.



