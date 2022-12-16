«Київстар» виділив 55 млн грн на обладнання для посилення кіберзахисту України

16 декабря 2022 г., 13:35

Національний телеком-оператор «Київстар» спільно з благодійним фондом «Київська школа економіки» придбали та передали ДП «Український державний центр радіочастот» технологічне обладнання для посилення кіберзахисту України та протидії інформаційним загрозам.

«Сьогодні Україна захищається не лише від прямих військових атак, а й від постійних кіберзагроз. Тому «Київстар» системно інвестує у відновлення і посилення цифрового захисту країни. Раніше ми вже виділили 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України в рамках програми United24, з яких 150 млн грн вже переказано на рахунок НБУ. Продовжуємо далі підтримувати країну та рухатися назустріч перемозі», – каже Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

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