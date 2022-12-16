 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Київстар» виділив 55 млн грн на обладнання для посилення кіберзахисту України

16 декабря 2022 г., 13:35

Національний телеком-оператор «Київстар» спільно з благодійним фондом «Київська школа економіки» придбали та передали ДП «Український державний центр радіочастот» технологічне обладнання для посилення кіберзахисту України та протидії інформаційним загрозам.

«Сьогодні Україна захищається не лише від прямих військових атак, а й від постійних кіберзагроз. Тому «Київстар» системно інвестує у відновлення і посилення цифрового захисту країни. Раніше ми вже виділили 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України в рамках програми United24, з яких 150 млн грн вже переказано на рахунок НБУ. Продовжуємо далі підтримувати країну та рухатися назустріч перемозі», – каже Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  