HPE звітує про зростання виручки на 18% завдяки інтеграції Juniper та буму мережевих технологій

10 марта 2026 г., 11:45

Компанія Hewlett Packard Enterprise оприлюднила результати за перший квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши чисту виручку у розмірі 9,3 млрд дол., що на 18% перевищує показник минулого року.



Ключовим фактором успіху став підрозділ Networking, чия виручка підскочила на 151,5% до 2,7 млрд дол. після завершення інтеграції Juniper Networks. Зокрема, сегмент мереж для дата-центрів продемонстрував зростання на 382,6%. Чистий прибуток на акцію (non-GAAP) склав 0,65 дол., що вище за очікуваний діапазон.



Операційний грошовий потік компанії зріс до 1,2 млрд дол., а вільний грошовий потік склав 0,7 млрд дол.



«HPE продемонструвала сильний перший квартал, перевершивши очікування в нашому мережевому бізнесі та зафіксувавши один із найприбутковіших кварталів в історії. Результати відображають наші нові комбіновані інновації в мережах та ефективну операційну дисципліну в умовах динамічного постачання товарів», — заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор HPE.



Сегмент Cloud & AI, який з 2026 року об'єднує серверний бізнес, системи зберігання даних та фінансові послуги, приніс компанії 6,3 млрд дол. Незважаючи на незначне зниження виручки на 2,7% у цьому підрозділі, його операційна маржа зросла до 10,2%.



На фоні сильних результатів керівництво HPE підвищило прогноз прибутку на акцію (non-GAAP) на весь 2026 рік до діапазону 2,30–2,50 дол. та очікує, що вільний грошовий потік за рік складе щонайменше 2,0 млрд дол. Рада директорів також оголосила про виплату регулярних дивідендів у розмірі 0,1425 дол. на акцію.



«Ми успішно виконали наші зобов’язання у кварталі та перевершили очікування щодо показників прибутковості та грошового потоку. Сильний попит, розсудливе управління витратами та швидша за заплановану синергія Juniper і Catalyst сприяли нашим результатам», — додала Марі Майєрс (Marie Myers), виконавча віцепрезидентка та фінансова директорка HPE.



Аналітики зазначають що стрибок виручки у мережевому сегменті на 151,5% свідчить про те, що HPE успішно трансформується з виробника серверного заліза в комплексного постачальника інфраструктури для АІ. Особливо вражаючим є зростання сегмента мереж для центрів обробки даних майже в чотири рази. Це прямо вказує на те, що клієнти, які розбудовують великі АІ-кластери, обирають рішення HPE для з’єднання обчислювальних потужностей.

