Мінцифри: майже третина держсайтів має високий рівень доступності

10 марта 2026 г., 10:25
Мінцифри повідомило, що разом із ПРООН вп’яте перевірили 100 державних сайтів на базову доступність.

Результат: за 2025 рік кількість ресурсів із високим рівнем доступності зросла рекордно - із 7 до 29.

Головні цифри моніторингу:

    52 сайти зі 100 мають достатній або високий рівень доступності
    16 ресурсів отримали максимальні 10 балів. Серед лідерів - оновлений сайт Мінцифри, портали Дія та Дія.Безбар’єрність.
    лідерами за темпами позитивних змін стали обласні адміністрації: Рівненська ОДА покращила свій результат одразу на 8 балів, а Закарпатська, Івано-Франківська, Донецька та Тернопільська області - на 7.
    48 сайтів залишаються в зоні низької та середньої доступності (у 2024 р. таких було 76).

Мінцифри повідомило, що це результат повної зміни підходів в уряді - відмова від створення сайтів «для галочки» на користь сервісів, якими реально зручно користуватися всім українцям.

«Ми будуємо державу, де цифрові послуги зручні та зрозумілі для кожного — незалежно від віку чи фізичних можливостей. Доступність для нас — це не формальність, а обов’язковий стандарт. Результати вже є: за рік майже половина державних сайтів стала доступнішою, а сайт Мінцифри та портал Дія є лідерами в цьому напрямі. Наша мета — перетворити інклюзивність на норму», звявила Зоряна Стецюк, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Новий фокус, як зазначається - мобільні застосунки.

Цього року вперше перевірилпся й доступність популярних застосунків: Дія, Державна служба зайнятості, Київ Цифровий, Моя податкова та Helsi. Поки що лише 20% із них мають високий рівень доступності. Це пріоритетний напрям для роботи на 2026 рік - Мінцифри має намір масштабувати досвід вебдоступності на весь мобільний сегмент.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

