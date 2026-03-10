Мінцифри: майже третина держсайтів має високий рівень доступності

10 марта 2026 г., 10:25

Мінцифри повідомило, що разом із ПРООН вп’яте перевірили 100 державних сайтів на базову доступність.



Результат: за 2025 рік кількість ресурсів із високим рівнем доступності зросла рекордно - із 7 до 29.



Головні цифри моніторингу:



52 сайти зі 100 мають достатній або високий рівень доступності

16 ресурсів отримали максимальні 10 балів. Серед лідерів - оновлений сайт Мінцифри, портали Дія та Дія.Безбар’єрність.

лідерами за темпами позитивних змін стали обласні адміністрації: Рівненська ОДА покращила свій результат одразу на 8 балів, а Закарпатська, Івано-Франківська, Донецька та Тернопільська області - на 7.

48 сайтів залишаються в зоні низької та середньої доступності (у 2024 р. таких було 76).



Мінцифри повідомило, що це результат повної зміни підходів в уряді - відмова від створення сайтів «для галочки» на користь сервісів, якими реально зручно користуватися всім українцям.



«Ми будуємо державу, де цифрові послуги зручні та зрозумілі для кожного — незалежно від віку чи фізичних можливостей. Доступність для нас — це не формальність, а обов’язковий стандарт. Результати вже є: за рік майже половина державних сайтів стала доступнішою, а сайт Мінцифри та портал Дія є лідерами в цьому напрямі. Наша мета — перетворити інклюзивність на норму», звявила Зоряна Стецюк, заступниця Міністра цифрової трансформації.



Новий фокус, як зазначається - мобільні застосунки.



Цього року вперше перевірилпся й доступність популярних застосунків: Дія, Державна служба зайнятості, Київ Цифровий, Моя податкова та Helsi. Поки що лише 20% із них мають високий рівень доступності. Це пріоритетний напрям для роботи на 2026 рік - Мінцифри має намір масштабувати досвід вебдоступності на весь мобільний сегмент.

