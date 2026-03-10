Стартап Яна ЛеКуна залучає 1,03 млрд дол. для розробки альтернативного підходу до АІ

10 марта 2026 г., 17:46

Як повідомляє REUTERS, cтартап Advanced Machine Intelligence (AMI), заснований Яном ЛеКуном (Yann LeCun), колишнім головним науковим співробітником Meta з питань АІ, оголосив у вівторок про залучення 1,03 млрд дол. Фінансування базується на попередній оцінці компанії у 3,5 млрд дол.



Стартап прагне комерціалізувати системи штучного інтелекту, побудовані навколо міркувань, планування та моделей формату world models.



Цей раунд фінансування став випробуванням віри Яна ЛеКуна в те, що сучасні великі мовні моделі не досягають рівня людського мислення та автономії. Інвестиційний раунд очолили Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital та Bezos Expeditions.



У той самий час компанія Meta активізувала розробку власних мовних моделей, реорганізувавши свої зусилля в галузі АІ у підрозділ під назвою Meta Superintelligence Labs, який очолив колишній генеральний директор Scale AI Александр Ванг (Alexandr Wang).



Ян ЛеКун приєднався до Meta у 2013 році для створення Facebook AI Research, пізніше відомого як FAIR, і залишався одним із найпомітніших лідерів компанії до свого звільнення наприкінці 2025 року. Він зазначив, що AMI прагне створювати системи, здатні до планування в складних реальних умовах. На його думку, нинішні підходи, засновані на передбаченні наступного слова або пікселя, самі по собі не створять широко спроможних інтелектуальних агентів. Найближчими цільовими клієнтами компанії є організації, що керують складними системами, зокрема виробники, автовиробники, аерокосмічні компанії, біомедичні та фармацевтичні групи.



«Ми хочемо стати основним постачальником інтелектуальних систем, незалежно від того, яким є застосування», зазначив Ян ЛеКун. З часом технологія AMI може підтримати і споживчі додатки. Наприклад, побутові роботи потребують певного рівня здорового глузду, щоб по-справжньому розуміти фізичний світ. Крім того, засновник стартапу веде переговори з Meta щодо можливого розгортання технології в розумних окулярах Ray-Ban Meta, що може стати одним із найближчих варіантів практичного застосування нових розробок.



Аналітики зазначають, що залучення понад 1 млрд дол. AMI фіксує глибокий розкол у світовій індустрії АІ. Поки технологічні гіганти продовжують масштабувати великі мовні моделі, Ян ЛеКун робить ставку на те, що архітектура сучасних АІ досягла своєї межі в питаннях логіки та розуміння фізичних законів. Оцінка компанії у 3,5 млрд дол. ще до випуску комерційного продукту свідчить про високу довіру інвесторів до фундаментально нового підходу, який базується на моделюванні реального світу, а не на статистичній імовірності появи тексту.



Вихід Яна ЛеКуна з Meta та заміна його на Александра Ванга символізує зміну стратегій. Meta зосередилася на швидкому створенні суперінтелекту на базі LLM, тоді як AMI націлена на промисловий сектор, де помилки АІ неприпустимі, а здатність планувати дії у фізичному просторі є критичною.

