AMD інвестує 250 млн дол. у партнерство з Nutanix для створення відкритих АІ-платформ

Компанії AMD та Nutanix оголосили про укладення багаторічного стратегічного партнерства з метою спільної розробки відкритої повностекової інфраструктурної платформи для АІ.



Як стверджуються, співпраця спрямована на забезпечення корпоративних клієнтів рішеннями, оптимізованими для роботи агентного АІ в центрах обробки даних, хмарах та на периферійних пристроях.



У межах угоди AMD здійснить стратегічну інвестицію у розмірі 150 млн дол. у звичайні акції Nutanix за ціною 36,26 дол. за штуку. Крім того, AMD виділить до 100 млн дол. на фінансування спільних інженерних ініціатив та маркетингову підтримку для прискорення впровадження нової платформи.



Завершення інвестиційної угоди очікується у другому кварталі 2026 року після отримання дозволів від регуляторів. Партнерство передбачає оптимізацію хмарних рішень Nutanix для роботи на процесорах AMD EPYC та графічних прискорювачах AMD Instinct із глибокою інтеграцією програмного екосередовища ROCm.



«Корпоративним клієнтам потрібна свобода запускати моделі та робочі навантаження, які мають найбільше значення для їхнього бізнесу, без компромісів. Через наше партнерство з Nutanix ми будуємо масштабовану АІ-платформу, засновану на відкритості, що дає підприємствам гнучкість для впровадження інновацій та розширення розгортань АІ», — заявив Ден Макнамара (Dan McNamara), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу обчислень та корпоративного АІ в AMD.



«Наше партнерство з AMD відображає спільне бачення масштабованої, готової до виробництва АІ-інфраструктури. Разом ми постачаємо повностекові інтегровані платформи, оптимізовані для інференсу та агентних додатків у гібридних середовищах для підприємств і постачальників послуг», — додав Таркан Манер (Tarkan Maner), президент і головний комерційний директор Nutanix.



Перші результати спільної розробки очікуються на ринку наприкінці 2026 року. Платформа дозволить компаніям розгортати відкриті та комерційні моделі АІ без залежності від закритих вертикальних стеків.

