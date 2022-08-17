Сьому версію PMBOK Guide переклали українською та виклали у вільний доступ

17 августа 2022 г., 15:45

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Сьома версія міжнародного стандарту з управління проєктами Project Management Body of Knowledge (PMBoK) відтепер доступна і українською мовою. Спонсором перекладу виступив Intellias.

PMBoK – це настільна книга менеджерів проєктів в усьому світі. Її взяли за основу при розробці міжнародного стандарту ISO 21500 й «Американського національного стандарту ANSI/PMI 99-001-2008». Це найбільш популярне та розповсюджене зібрання знань з управління проєктами, що використовується у понад 200 країнах. Крім того, PMBoK є базою для найбільш поширеної сертифікації проєктних менеджерів PMP (англ. Project Management Professional).

Написання стандарту PMBOK 7 відбувалось за участі 100 волонтерів-експертів з усього світу, серед яких був і Роман Резніков, VP Delivery в Intellias та президент «Інституту проєктного менеджменту в Україні» (PMI Ukraine Chapter). Виплату роялті за право на переклад PMBOK 7 українською мовою взяли на себе також волонтери – Анатолій Савін та Тимур Цатуров. Безпосередньо переклад книги українською мовою відбувся за спонсорства компанії Intellias. Роботи розпочались у 2021 році із залученням волонтерів та експертів громадської PMI Ukraine Chapter і «Міжнародної служби перекладів «"Філін"».

Поява україномовного перекладу відкриває доступ українським проєктним менеджерам, студентам та початківцям до найкращих світових знань та практик проєктного менеджменту.

«Спочатку ми планували друкувати платний тираж україномовного примірника, але у зв’язку із воєнною агресією росії проти України, вирішили надати безплатний доступ усім бажаючим на сайті PMI Ukraine (PDF, UA). Перемовини з головним офісом PMI у США стосовно цього питання йшли чотири місяці. Україна – єдина країна в світі, якій це дозволили. Адже в інших країнах PMI навіть регулюють ціну продажу книги на внутрішньому ринку», – говорить Роман Резніков.

Cьома версія книги відрізняється від попередніх тим, що в її основу лягли не процеси, а принципи управління проєктами. Це кардинально змінило структуру книги та підхід до проєктного менеджменту загалом. Книга доступна англійською, арабською, французькою, італійською, корейською, португальською, російською, іспанською, китайською, а відтепер і українська мовою.

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