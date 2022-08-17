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США оголосив нагороду 10 млн дол. за інформацію про членів групи російских хакерів

17 августа 2022 г., 14:43

Держдепартамент США оголосив нагороду 10 млн дол. за відомості або додаткову інформацію про будь-кого з п'яти членів групи хакерів синдикату Conti.

Мова йде про хакерів під нікнеймами Tramp, Dandis, Professor, Reshaev і Target.

Спецслужби США вважають, що основний склад Conti не припинив діяльність та базується у Санкт-Петербурзі. Експерти припускають, що в керівництві групи, яка заснована у 2019 р. перебувають високопрофесійні фахівці з рф.

Conti звинувачується у кібератаках проти Національної служби охорони здоров'я Ірландії, британського ювелірного будинку Graff та на інфраструктуру держвідомств Коста-Ріки.

Ця група співпрацювала з іншими хакерськими спільнотами, включаючи HelloKitty, Hive, BlackCat, BlackByte Karakurt, AvosLocker.

Треба додати, що деякі з членів Conti пообіцяли «використати всі можливі ресурси, щоб завдати удару у відповідь по критично важливих інфраструктурах ворога» на початку вторгнення росії в Україну.

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