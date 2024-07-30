Intellias створив посібник для підвищення ефективності використання AI інструментів у програмуванні

30 июля 2024 г., 16:35

0

Tweet

Інженерна команда Technology Office IT-компанії Intellias розробила AI Engineering Productivity CookBook. Ці рекомендації покликані допомогти компаніям та інженерам ефективно інтегрувати інструменти штучного інтелекту у процеси розробки, задля їх оптимізації й стимулювати впровадження інновацій.

Посібник базується на результатах детального вивчення можливостей таких популярних на сьогодні AI інструментів для підвищення ефективності розробки програмного забезпечення як GitHub Copilot Business, Tabnine та Amazon CodeWhisperer. Крім того, під час його підготовки інженери Intellias спирались на результати власного багатомісячного пілотного проєкту з імплементації GitHuB AI Copilot.

«AI Engineering Productivity CookBook допоможе інженерам застосовувати весь потенціал AI інструментів у своїй роботі. Він є невіддільною частиною нашого імплементаційного проєкту, який досягнув чудових результатів і значно підвищив продуктивність серед наших інженерів: 65% користувачів повідомили про збільшення продуктивності розробки на понад 25%», – говорить Нікіта Постолакі, Head of Excellence в Intellias.

Для компаній, що планують впроваджувати AI інструменти, цей гід продемонструє можливості та переваги кодування разом з ШІ для прискорення розробки програмного забезпечення. Також в AI Engineering Productivity CookBook міститься інформація про етичні практики та підходи до застосування AI інструментів та розглядаються питання їх безпечного використання. Одним з розділів посібника присвячений власному досвіду Intellias у використанні розумних помічників в розробці та інших бізнес-процесах.

AI Engineering Productivity CookBook надає необхідні знання для трансформації процесу розробки програмного забезпечення за допомогою AI, що дозволить зокрема пришвидшити та зробити його більш ефективним та ощадливим.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір