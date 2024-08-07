Intellias придбанням британської NorthLink Digital розширить експертизу у сфері фінансових послуг

7 августа 2024 г., 12:35

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Компанія Intellias з офісами розробки в Україні та ще десятці країн оголошує про придбання NorthLink Digital, британської ІТ-компанії, що спеціалізується на консалтингу і технологічних рішеннях у сфері фінансових послуг та страхування (FS&I). Ця угода дозволить Intellias розширити лінійку своїх послуг та сервісів у галузі FS&I, а також посилить присутність компанії у Великій Британії.

Компанія NorthLink Digital заснована у 2016 році, а її офіси розташовані в Лондоні та місті Тіс Веллі. Фокусується на ІТ-консалтингу, розробці програмного забезпечення та цифровому дизайні. Команда NorthLink Digital має глибоку експертизу у сфері фінансових послуг та страхуванні. Серед її клієнтів FinTech компанії, хедж-фонди та міжнародні банки. Крім того, компанія надає послуги клієнтам з галузей електронної комерції, транспорту та логістики.

Британська компанія увійде в структуру Intellias, а CEO та співзасновник NorthLink Digital Грехем Оррелл очолить бізнес девелопмент FS&I вертикалі Intellias на посаді віцепрезидента. Раніше він обіймав керівні посади в Credit Suisse, Merrill Lynch та Barclays, а також консультував такі фінансові установи як UBS та HSBC.

Intellias вже понад 20 років є активним гравцем на ринку FS&I, зосереджуючись на банківських операціях, платіжних системах, ринках капіталу, страхуванні та кредитуванні. Серед клієнтів Intellias в цій галузі швейцарська банківська група Swissquote, платіжний додаток NabyPay, Resolute Asset Management та платформа фінансування FinCompare. Також до пулу чинних FS&I клієнтів компанії входять маркетплейси 360T і CRX Markets, що пропонують рішення для торгівлі на валютному ринку і фінансування оборотного капіталу відповідно.

Це вже друга M&A угода, яку Intellias здійснив у 2024 році. У квітні компанія придбала американську IT-компанію C2 Solutions, що спеціалізується на цифровій медицині та розробці технологій для медичного устаткування.

Раніше, у вересні 2022 року Intellias придбав IT-компанію Digitally Inspired, що спеціалізується на галузях роздрібної торгівлі та електронної комерції, з головним офісом неподалік Лондона.

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