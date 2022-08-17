Eaton надала Укрчастотнагляду понад 300 ДБЖ

17 августа 2022 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Eaton повідомила про підтримку Українського державного центру радіочастот та передала організації 327 однофазних джерел безперебійного живлення. Вони дозволять забезпечити якісну та безперервну роботу сенсорної мережі радіочастотного моніторингу з можливістю дистанційного управління по всій країні. А це гарантує безпеку співробітників організації, яким більше не доведеться фізично проводити роботи в небезпечних районах.



«Eaton підтримує зусилля з надання гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від війни в Україні, за допомогою глобальної програми фінансування, за якою ми розподіляємо пожертви співробітників 1:1», — повідомив Террі Шмагала, виконавчий віцепрезидент і головний юридичний директор Eaton. «Наразі ми спільно пожертвували понад 400 тис. доларів США, а співробітники в сусідніх країнах надали свої помешкання, час та ресурси, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує».



Компанія Eaton наразі відновила постачання українським клієнтам. Це діє для попередніх та нових замовлень на компоненти та рішення для інфраструктури, які мають вирішальне значення для безперервності бізнесу клієнтів або для ремонту. Перш за все компанія підтримала енергетичні та промислові підприємства, які були пошкоджені або евакуйовані на захід країни.



«Eaton прагне повністю відновити діяльність в Україні, щойно це дозволить ситуація, щоб підтримати країну та її населення під час її відновлення», — сказав Душан Піріх, директор з продажів Eaton у Центральній та Східній Європі.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру