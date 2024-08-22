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Intellias передала 4 млн грн на покращені антени для розвідувальних дронів Сил оборони

22 августа 2024 г., 15:35

Intellias передала 4 млн грн на покращені антени для розвідувальних дронів Сил оборони

IT-компанія Intellias передала майже 4 млн грн на виробництво спеціальних військових антен для дронів, які німецька Quantum-Systems встановить на 15 розвідувальних дронів Vector для Сил оборони України. Антени мають покращити технічні можливості безпілотників, зокрема збільшать стійкість до перешкод у глобальній супутниковій навігації.

З загальної суми у 3,915 млн грн майже мільйон гривень зібрали співробітники Intellias на внутрішній краудфандинговій платформі IntelliShare, а компанія додала ще три мільйони гривень. Ці кошти будуть передані українській компанії-виробнику захищених від перешкод GNSS антен.

Дрони від Quantum-Systems високо ціняться військовими за їхні технічні характеристики. Маючи вагу 8,5 кг і розмах крил 2,8 м вони можуть бути у повітрі 180 хвилин. Спеціальні військові антени, що будуть встановлені на дрони від компанії Quantum-Systems значно посилять їхню спроможність виконувати завдання в умовах придушення супутникової навігації та дозволять більш ефективно виявляти супротивника на лінії фронту.

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