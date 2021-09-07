SoftServe та «Навчай для України» розвиватимуть STEM-освіту в школах малих населених пунктів

7 сентября 2021 г., 15:15

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Громадська організація «Навчай для України» та найбільша українська ІТ-компанія SoftServe оголосили про партнерство. Сторони об’єднують зусилля у роботі над покращенням освітніх можливостей і професійних перспектив для дітей у маленьких населених пунктах України.

Метою партнерства є створення шкільного середовища, де кожна дитина має можливість розкрити власний потенціал за допомогою якісної освіти, незважаючи на свій соціально-економічний статус чи місце проживання. Зокрема, SoftServe підтримуватиме Покровську та Юр’ївську загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня Дніпровської області, де разом навчається понад 500 дітей, і де вчителюватимуть учасники «Навчай для України».

Залучення SoftServe передбачає підтримку стипендіями молодих викладачів математики та інформатики у цих школах. Окрім фінансової допомоги, SoftServe долучиться до підвищення комп’ютеризації шкіл у маленьких населених пунктах України і розвитку цифрових навичок та компетенцій у вчителів та дітей. Також передбачається активна волонтерська участь представників SoftServe у проєктах та ініціативах «Навчай для України».

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