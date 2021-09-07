Xerox представила новые сканеры W110/W130

7 сентября 2021 г., 16:05

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Компания Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130, которые нацелены на обработку большого потока документов.



Как отмечается, новинки по цене соответствуют сканерам начального сегмента, но при этом обеспечивают достаточно высокий уровень производительности. Xerox W110 сканирует до 120 страниц (240 изображений) в минуту, а Xerox W130 - до 130 страниц (260 изображений). Автоподатчики устройств вмещают до 500 листов бумаги плотностью 75 г/кв. м, что упрощает работу с большими пакетами документов. В то же время максимальная нагрузка 100 000 страниц в день позволяет использовать устройства в офисах с повышенными объёмами документооборота и в архивах.



В компании уверены, что перенос бумажных документов в электронный вид — одна из самых важных и распространённых задач в эпоху облачных технологий и удалённой работы. И бизнес нуждается в мощных и надёжных сканерах, сочетающих в себе качество, доступность, низкую стоимость владения и передовые технологии.



Цветной ЖК-дисплей упрощает управление устройствами. Возможности сканирования и работы с документами расширяются благодаря системе автоматического распознавания текста ABBYY FineReader и интеллектуальной платформе Visioneer, в которую входят пять решений. OneTouch запускает сложные сценарии обработки документов одним нажатием кнопки; Acuity повышает качество изображений, используя более 25 интеллектуальных алгоритмов; Capture SE разделяет оцифрованные документы на файлы, считывает штрихкоды и извлекает данные; DriverPLUS открывает широкий набор тонких настроек сканирования с простым интерфейсом; Organizer AI позволяет выполнять быстрый поиск и конвертацию, добавлять теги и редактировать PDF, автоматически классифицировать файлы и выполнять другие задачи по их обработке.



Чтобы свести к минимуму ошибки при подаче документов, инженеры Xerox снабдили новые сканеры ультразвуковыми датчиками, реверсивными роликами и оптимизированным трактом подачи бумаги с несколькими двигателями. Xerox W110/W130 поддерживают материалы от 27 до 105 г/м2, а также пластиковые карты и другие плотные оригиналы толщиной до 1,25 мм (при загрузке через отдельный прямой тракт).

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