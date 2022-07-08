SoftServe розробив для фонду «Повернись живим» зручніший та надійніший сайт, що спрощує збір коштів

8 июля 2022 г., 15:45

0

Tweet

Сайт фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» повністю оновлено. Тепер пожертвувати кошти на підтримку захисників країни можна всього за два кроки. Крім того, з’явився окремий розділ з матеріалами та новинами про роботу фонду, історії людей та хід війни. Редизайн сайту безплатно зробила компанія SoftServe. Щодня на сайт «Повернись живим» заходять сотні тисяч людей з усього світу, і важливо, аби він працював швидко та був зручним у користуванні.

«Оновлений сайт – це для фонду в тому числі можливість ефективніше допомагати війську. Завдяки партнерам, тепер ми маємо зручний для користувачів ресурс і рішення, яке дозволяє швидше й безпечніше надсилати пожертви для армії, – каже Олег Карпенко, директор фонду з розвитку та партнерства. – Раніше, щоб пожертвувати гроші до організації, потрібно було зробити щонайменше чотири кроки, а оплата проводилася на зовнішньому ресурсі. Наш партнер, міжнародний платіжний провайдер Solidgate, розробив рішення Payment Link, завдяки якому у новій версії сайту достатньо натиснути кнопку «Підтримати» та ввести електронну пошту і реквізити банківської картки, або скористатися Google чи Apple Pay. Незабаром планується також додати функцію регулярних платежів. Крім того, Solidgate погодилася працювати з фондом без комісії, яка раніше могла сягати мільйонів гривень».

Крім того, ІТ-спеціалісти покращили безпеку сайту, зовнішній інтерфейс та зручність для користувачів, перевели його на сучасну хмарну інфраструктуру, а також оптимізували для внутрішнього користування та адаптували систему управління контентом (CMS), відповідно до потреб організації. Це важливе оновлення для фонду, адже відтепер «Повернись живим» планує розширити межі своєї роботи та більш системно підтримувати Україну медійно – зокрема, розповідаючи про перебіг війни, аналізуючи силовий блок та оборонні рішення.

SoftServe планує і надалі співпрацювати з фондом: зокрема, до кінця війни фахівці компанії підтримуватимуть безпеку та інфраструктуру сайту.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру