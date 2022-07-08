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Операційний прибуток Samsung за квартал склав майже 11 млрд дол.

8 июля 2022 г., 14:55

Компанія Samsung Electronics, як й прогнозувалось, отримала найкращий прибуток у квітні-червні з 2018 року завдяки високим обсягам продажу мікросхем пам’яті виробникам серверів.

Після оголошення попередніх результатів акції найбільшого у світі виробника мікросхем пам’яті та смартфонів зросли на 3,2%.

Операційний прибуток Samsung склав 14 трлн вон (10,7 млрд дол.), що на 11% більше порівняно з 12,57 трлн вон роком раніше.

Дохід за другий квартал зріс на 21% до 77 трильйонів вон (59,19 млрд дол.).

Позитивний квартал для Samsung стався у той час, коли інші виробники чипів попередили про загрозливий стан з надлишком мікросхем серед клієнтів, які зробили запаси під час пандемії, щоб задовольнити підвищений попит.

За даними TrendForce, ціни на окремі чіпи DRAM, які використовуються у том числі й у серверах, минулого місяця впали приблизно на 12% порівняно з роком тому. Очікується, що ціни на чіпи NAND також впадуть на 5% у липні-вересні порівняно з попереднім кварталом.

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