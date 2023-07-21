Словаччина виявила зацікавленість до модульних атомних реакторів Westinghouse

21 июля 2023 г., 14:35

0

Tweet

За заявою Westinghouse Electric, компанія підписала меморандуми про взаєморозуміння зі словацькою державною атомною компанією JAVYS щодо потенційного впровадження реакторів AP1000 та модульних малих реакторів AP300.



Словаччина розглядає можливість розширення своєї атомної енергетики за допомогою реакторної технології Generation III+ від Westinghouse. Підписані Меморандуми про взаєморозуміння створять підґрунтя для співпраці двох сторін над детальними технічними планами та планами розвитку, одночасно досліджуючи наступні кроки щодо впровадження перевірених реакторних технологій у Словаччині.



«Посольство США в Братиславі вітає Westinghouse і JAVYS із підписанням цих двох меморандумів про взаєморозуміння, що тим самим заклало підвалини для більш тісної комерційної співпраці між обома компаніями в секторі цивільної ядерної енергетики. Це стало черговою віхою спільних зусиль урядів Сполучених Штатів і Словацької Республіки щодо досягнення енергетичної безпеки та стійкості в Словаччині з перспективним фокусом на технологіях світового класу», — сказав Гаутам Рана, посол США в Словаччині.



«Ми маємо багатий досвід співпраці з Westinghouse, оскільки вже тривалий час розробляємо конкретні проєкти, пов'язані з ліквідацією атомних електростанцій в Ясловських Богуніцях. Крім того, Westinghouse бере участь у процесах диверсифікації свіжого ядерного палива для реакторів у Словаччині, тому, з нашої точки зору, вона є компанією, яка охоплює весь ядерний цикл», - додав Павол Штуллер, голова правління та генеральний директор JAVYS.



«Словаччина – це країна, яка добре розуміє переваги ядерної енергетики, і ми дуже раді працювати з командою JAVYS, щоб забезпечити їхнє енергетичне майбутнє за допомогою наших передових та перевірених технологій реакторів AP1000 та AP300», – відзначив Девід Дюрем, президент Westinghouse відділу Energy Systems.



Зазначено, AP1000 – це єдиний активний реактор III+ покоління з повністю пасивними системами безпеки, модульною конструкцією та найменшим впливом на екологію на один МВт енергії на ринку. У Сполучених Штатах на станції Vogtle один блок AP1000 нещодавно почав виробляти електроенергію для мережі, а другий блок готується до початкового завантаження палива. Чотири реактори AP1000 зараз встановлюють рекорди з продуктивності та доступності в Китаї, де ведеться будівництво ще шести реакторів. Польща обрала технологію AP1000 для своєї першої ядерної енергетичної програми, тоді як Україна має намір побудувати дев’ять блоків. Болгарія планує побудувати один блок, а також ця технологія розглядається на кількох інших майданчиках у Центральній та Східній Європі, Великобританії та Сполучених Штатах.



У травні компанія Westinghouse запустила малий модульний реактор AP300, одноконтурний водо-водяний реактор потужністю 300 МВт, заснований на перевіреній, ліцензованій технології AP1000. ММР AP300 — це єдиний малий модульний реактор, виробництво якого поставлене на потік. Westinghouse планує сертифікувати проєкт ММР AP300 до 2027 року та почати будівництво до 2030 року. Перший робочий блок буде доступний у 2033 році.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys