Кремнієвий фундамент от AMD для нових місій на Місяць та Марс

Щоб лідирувати в космосі, Америка має лідирувати в розробці напівпровідників. Оскільки NASA офіційно змінює стратегію з короткочасних польотів на постійну присутність на Місяці та дослідження далекого космосу, автономні високопродуктивні обчислення стають не просто опцією, а критичною необхідністю.



Компанія AMD стає «двигуном» цієї трансформації, забезпечуючи потужності для наступної ери космічних відкриттів.



Зі збільшенням складності місій, таких як Artemis II та радарний супутник NISAR, AI-інференс та високопродуктивні обчислення стають базою. Маючи понад 20 років досвіду - від марсоходів до супутників спостереження - технології AMD перетворюють величезні потоки космічних даних на корисну інформацію прямо «на місці».



Серед ключових переваг портфеля AMD (CPU, GPU, FPGA та адаптивні SoC) слід зазначити низьку затримку завдяки обробці даних безпосередньо на борту, а не на Землі, надійність у найсуворіших умовах радіації та вакууму та можливість систем приймати рішення в реальному часі.



AMD вже інтегрована в найамбітніші комерційні проєкти, таки як Blue Origin з використанням адаптивних SoC AMD Versal AI Edge Gen 2 у бортових комп'ютерах. Вони стануть серцем місячного модуля Mark 2, який має висадити астронавтів на Місяць вже у 2028 році.



Крім цього, NEC будує перше в Японії сузір'я супутників оптичного зв'язку на базі технологій AMD. Це дозволить реалізувати високошвидкісну мережеву маршрутизацію прямо у космосі.



Однією з найбільших переваг архітектури AMD на базі FPGA є можливість реконфігурації систем після запуску. Це дозволяє операторам оновлювати алгоритми вже під час польоту, впроваджувати нові AI-моделі відповідно до змін у завданнях місії та оптимізувати продуктивність протягом десятиліть експлуатації.



Надійність AMD підтверджена у такому проєкті, як марсохід Perseverance, де використовуються FPGA від AMD для навігації та аналізу зразків ґрунту Марса. А у місії OSIRIS-REx технології AMD допомогли здійснити перший в історії США збір зразків з астероїда.



Космічні чипи AMD проходять суворі випробування протонами, важкими іонами та гамма-випромінюванням, відповідаючи стандарту MIL-PRF-38535.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI