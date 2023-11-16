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Система зберігання масових даних Seagate Exos CORVAULT отримала місткість 2,5 ПБ

16 ноября 2023 г., 14:35
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Система зберігання масових даних Seagate Exos CORVAULT 4U106 отримала місткість 2,5 ПБ

Компанія Seagate Technology оголосила про випуск новітньої системи зберігання масових даних Seagate Exos CORVAULT 4U106. Ця високопродуктивна система зберігання блокових даних місткістю 2,5 ПБ забезпечує вищу щільність розміщення в стійці, збільшений термін служби та менше питоме енергоспоживання на петабайт, що знижує сукупну вартість володіння (TCO).

У Seagate Exos CORVAULT 4U106 використовуються високоємні жорсткі диски Seagate Exos, які в поєднанні з технологією самовідновлення створюють найефективніший петабайтний блок зберігання даних для масштабованої архітектури ЦОД, даючи змогу скоротити мережеві ресурси зберігання до 50% і підвищити загальну енергоефективність стійки до 30%. Можливості самовідновлення, реалізовані в технологіях автономної регенерації дисків (ADR) і вдосконаленою технологією розподіленого автономного захисту (ADAPT) компанії Seagate, дають змогу скоротити час простою й оптимізувати ресурси центру обробки даних, як-от технічне обслуговування та втручання персоналу, і, своєю чергою, зменшити викиди вуглекислого газу та скоротити електронні відходи.

"Вимоги до зберігання даних та бюджетні обмеження для наукових, дослідницьких, високопродуктивних обчислень (HPC) і вищих навчальних закладів вельми суттєві", - каже Александр Рюбенсаль, генеральний директор ABC Systems. "Для роботи з багатопетабайтними масивами даних наших клієнтів ми звернулися до Seagate Exos CORVAULT. Його унікальна конструкція дала змогу знизити загальні витрати на зберігання даних до 80% на рік, включно з технічними, експлуатаційними, сервісними витратами та витратами на обслуговування, порівняно з попередніми рішеннями. Ця величезна економія може бути перерозподілена на користь вчених і дослідників".

Уже доступний у конфігурації 2 ПБ із традиційним магнітним записом (CMR), Seagate Exos CORVAULT 4U106 тепер пропонуватиметься також у конфігураціях 2 ПБ та 2,5 ПБ із технологією теплового магнітного запису (HAMR). Диски обох місткостей у нових конфігураціях можна буде замовити у реселерів систем зберігання даних у всьому світі в листопаді, а в продаж вони надійдуть наприкінці грудня.

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