Система зберігання масових даних Seagate Exos CORVAULT отримала місткість 2,5 ПБ

16 ноября 2023 г., 14:35

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Компанія Seagate Technology оголосила про випуск новітньої системи зберігання масових даних Seagate Exos CORVAULT 4U106. Ця високопродуктивна система зберігання блокових даних місткістю 2,5 ПБ забезпечує вищу щільність розміщення в стійці, збільшений термін служби та менше питоме енергоспоживання на петабайт, що знижує сукупну вартість володіння (TCO).



У Seagate Exos CORVAULT 4U106 використовуються високоємні жорсткі диски Seagate Exos, які в поєднанні з технологією самовідновлення створюють найефективніший петабайтний блок зберігання даних для масштабованої архітектури ЦОД, даючи змогу скоротити мережеві ресурси зберігання до 50% і підвищити загальну енергоефективність стійки до 30%. Можливості самовідновлення, реалізовані в технологіях автономної регенерації дисків (ADR) і вдосконаленою технологією розподіленого автономного захисту (ADAPT) компанії Seagate, дають змогу скоротити час простою й оптимізувати ресурси центру обробки даних, як-от технічне обслуговування та втручання персоналу, і, своєю чергою, зменшити викиди вуглекислого газу та скоротити електронні відходи.



"Вимоги до зберігання даних та бюджетні обмеження для наукових, дослідницьких, високопродуктивних обчислень (HPC) і вищих навчальних закладів вельми суттєві", - каже Александр Рюбенсаль, генеральний директор ABC Systems. "Для роботи з багатопетабайтними масивами даних наших клієнтів ми звернулися до Seagate Exos CORVAULT. Його унікальна конструкція дала змогу знизити загальні витрати на зберігання даних до 80% на рік, включно з технічними, експлуатаційними, сервісними витратами та витратами на обслуговування, порівняно з попередніми рішеннями. Ця величезна економія може бути перерозподілена на користь вчених і дослідників".



Уже доступний у конфігурації 2 ПБ із традиційним магнітним записом (CMR), Seagate Exos CORVAULT 4U106 тепер пропонуватиметься також у конфігураціях 2 ПБ та 2,5 ПБ із технологією теплового магнітного запису (HAMR). Диски обох місткостей у нових конфігураціях можна буде замовити у реселерів систем зберігання даних у всьому світі в листопаді, а в продаж вони надійдуть наприкінці грудня.

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